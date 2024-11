Gobernadora del Chocó al Gobierno nacional: “Es urgente un plan especial con apoyo aéreo”

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló sobre las múltiples dificultades que tiene ese departamento a causa de la emergencia invernal y del paro armado indefinido que adelanta el ELN en tres ríos.

La gobernadora aseguró que “hemos identificado cuatro municipios que están en mayor afectación o dificultad de accesos, sobre todo porque tenemos una emergencia a la par con el paro armado que está ejecutando en este momento el ELN en el departamento del Chocó. Se requiere necesariamente el apoyo helicoportado y la logística para llegar a esas zonas”.

¿Cuántas familias están en emergencia por las inundaciones y el paro armado del ELN en Chocó?



También manifestó que “esta emergencia no tiene las dimensiones de ninguna otra por la que hayamos pasado. Son un total de 37.000 familias las afectadas, o sea, un poco más de unas 170.000 personas en el Chocó; prácticamente todo el departamento, en un 87%”.

Córdoba puntualizó en que “hay familias que llevan tres o cuatro días sin nada, en donde se arrasó la casa, los cultivos, los bienes, la ropa; pero hay familias que llevan ocho días, como es el caso del litoral de San Juan, ya en inundaciones. Nosotros le hemos dicho a la unidad (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD) que es urgente que activemos un plan especial de choque con apoyo aéreo para garantizar que lleguemos a tres puntos que hemos dispuesto de acopio que el departamento del Chocó, que es sumamente extenso, requiere para llegar de forma más pronta y para que, a partir de allí, los alcaldes puedan entregarlos a sus zonas rurales. Hay comunidades afectadas que pueden estar a uno o dos días de su cabecera municipal”.

“Hay familias que no tienen sino una pantaloneta encima, hay familias que han dormido en el piso, en cambuches. Hay familias que están en otras comunidades vecinas resguardadas”, dijo la gobernadora.

“La afectación más grave que tenemos es que el río se llevó todos los cultivos de las zonas afectadas. Quiere decir que, a corto y mediano plazo, incluso, no tienen garantizadas la seguridad alimentaria las familias, por lo que accionar llevando alimentos es importante, pero empezar la recuperación de viviendas, cultivos, y enseres es igualmente importante, porque la respuesta no puede constituir solamente llevando unos mercados, eso garantiza unos días de alimento, pero no la restauración de la calidad de vida de la ciudadanía”, enfatizó Córdoba.

Finalmente, la gobernadora del Chocó adujo que “hemos propuesto, con información que ya hemos recaudado de las alcaldías, un plan de reubicación y mitigación para el departamento del Chocó, que ojalá pueda tomar en cuenta la unidad (UNGRD), para que se garantice que su papel, que no es de respuesta solamente, sino que es un papel de planificación en torno al control de las emergencias de manera anticipada, pueda, ojalá, generar que para el próximo año no estemos viviendo lo mismo”.

