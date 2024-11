Habla el hijo de Karina, exmodelo que terminó como habitante de calle en Medellín

La historia de Karina conmueve a Colombia. Modelo hace muchos años, cayó en las drogas y hoy vive un infierno como habitante de calle en Medellín. Un video suyo, donde cuenta detalles de su día a día, se hizo rápidamente viral. En las últimas horas, además, apareció en redes sociales un joven que asegura ser su hijo y que pide ayuda para que su mamá se recupere.

Juan Antonio, como se identificó el muchacho, afirmó que no ha podido tener contacto con Karina recientemente. Sin embargo, recalcó que está trabajando para lograr pronto ese propósito. "Muchos me han preguntado que si he podido hablar con ella, que si la he buscado, y hasta ahora no he podido, pero lo más seguro es que hoy lo logre y por aquí les contaré cómo está", señaló.

Karina indicó en la grabación que tuvo tres hijos: “Perdí a mi hija, mis dos hijos están en Francia”. Fue la partida de la niña, según explicó, lo que la hizo sumergirse en la drogadicción. “Porque, como mucha gente que está aquí en El Bronx (de Medellín), todas tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos, duré 20 años casada y, no sé, en este momento estoy como perdida".

Oriunda de Ocaña, Norte de Santander, dijo que trabajó con una reconocida agencia de modelos del país y que jamás imaginó acabar en la mendicidad. "Hablo siete idiomas, tengo tres nacionalidades, pero de momento, aquí en estas calles, no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Y hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo".

Así lucía Karina cuando era modelo - TikTok: @ingridkarinamodelo

Karina, de las pasarelas a las calles

Karina sostuvo que fue víctima de violencia intrafamiliar y que allí donde está, en las calles y debajo de los puentes, siente igualmente el azote de los golpes, ahora disfrazados de indiferencia y discriminación: “Tuve un esposo que me dio mucho dolor y ahora caí aquí, donde esta gente me trae más dolor”.

Aunque no quería que sus hijos vieran el video, “porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y digan que ahora no estudian por eso", Juan Antonio no solo conoció las imágenes, sino que decidió compartir algunas palabras con quienes se han preocupado por la situación de esta habitante de calle.

"Muchos me han dicho que cuente su historia, pero la única que puede contar su historia es ella. También creo que así lo preferiría. Entonces, ella apenas pueda, yo le daré esta cuenta para que pueda hacerlo", subrayó el hijo de Karina.

Y es que Juan Antonio decidió abrir una cuenta de TikTok con el nombre de su progenitora para que, "cuando mi mamá se recupere, tenga de qué vivir. Muchos adictos, cuando se recuperan, vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo. Ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado. Entonces me gustaría darle esta cuenta apenas se recupere, con un número importante de seguidores, para que tenga de qué mantenerse y pueda contar su vida".

Finalmente, Juan Antonio reflexionó: "Hay que tener en cuenta que recuperarse de una adicción es un camino muy largo y muy difícil, que espero que mi mamá pueda lograr con nuestra ayuda. Espero que todo esto se pueda resolver favorablemente". Algo con lo que, desde la lejanía, coincide su madre, quien manifestó: “Creo que todo tiene una enseñanza en la vida... probé el bazuco, pero hay más dolor en el bazuco que en cualquier otra cosa”.

