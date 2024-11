El antes y después de Karina, exmodelo que terminó como habitante de calle en Medellín

Tras la viralización de un video donde aparece Karina, quien dice haber sido modelo de Stock Models, los internautas se han conmovido con su impactante historia. La mujer contó cómo terminó siendo parte de los habitantes de calle de Medellín.

Karina relató: “Estuve 20 años casada, hablo siete idiomas, tengo tres nacionalidades, pero de momento, aquí en estas calles, no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Y hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo. Tú sabes que cuando uno sabe de economía o de negocios, no importa si tú te ves bien o mal, lo importante es que traigas plata en la bolsa”.

¿Por qué terminó Karina en El Bronx de Medellín?

Esta habitante de calle explicó: “Porque, como mucha gente que está aquí en El Bronx, todas tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos, duré 20 años casada y, no sé, en este momento estoy como perdida. No me ha ayudado en nada Medellín. No soy de Medellín, soy de Ocaña, Norte de Santander”.

Cayó en las drogas debido al bazuco. Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber probado este estupefaciente, reflexionó: “Creo que todo tiene una enseñanza en la vida porque probé el bazuco, pero hay más dolor en el bazuco que en cualquier otra cosa”.

Entre los dolores que le pesan está: “Perdí a mi hija, mis dos hijos están en Francia”. La pequeña a la que se refiere era una niña de 7 años que falleció por una enfermedad. Además, “tuve un esposo que me dio mucho dolor y ahora caí aquí donde esta gente me trae más dolor”.

Karina comentó que “no quisiera que mis hijos vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y digan que ahora no estudian por eso. Eso no tiene sentido”.

Así lucía Karina cuando era modelo

En la red social TikTok apareció un joven que dice ser el hijo de la modelo Karina. En un breve video subrayó: “Soy Juan Antonio, soy el hijo de Ingrid Karina y le cree esta cuenta hasta que ella tenga celular y pueda manejarla”.

En una serie de varios videos el joven compartió imágenes de su mamá durante su época como modelo. Además, aclaró que creó la cuenta porque “quiero que, cuando mi mamá se recupere, tenga de qué vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo. Ella podría dedicarse a las redes, al fin y al cabo es algo que siempre le ha gustado”.

Así lucía Karina cuando era modelo - TikTok: @ingridkarinamodelo

Asimismo, reveló que no ha logrado ponerse en contacto con su mamá, pero que espera hacerlo pronto. Muchos también confían en que Karina salga del infierno de las drogas, abandone las calles de Medellín y pueda recuperarse.

