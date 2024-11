Habla la mamá de Juan Felipe Rincón, joven asesinado en Bogotá: “Esto no tiene alivio”

A través de un video de más de 4 minutos de duración, Dina Morales, madre del joven Juan Felipe Rincón, asesinado el pasado 24 de noviembre en Bogotá, pidió prudencia con el caso. "No nos expriman más la herida", exclamó.

En su intervención, Morales empezó diciendo: "En este momento estoy tan triste, como ustedes no tienen idea, pero quise hacer este video porque necesito que Colombia se ponga la mano en el corazón y en vez de oprimir mi herida me ayuden con sus mensajes de aliento. Su padre y yo estamos pasando por una situación muy dolorosa y esto, créanme, que no tiene alivio. Sea cual sea la situación, ustedes van a saber muy pronto, pero dejemos que sean las autoridades quienes se encarguen de decir realmente qué fue lo que pasó".

La madre de Juan Felipe manifestó también: "No nos expriman más la herida. Nadie tiene derecho de juzgar nada porque todavía nadie sabe realmente cuál fue la situación. Inmediatamente se sepa todo, Colombia lo va a saber. Le hago este llamado a toda Colombia para que en vez de sus comentarios destructivos nos ayuden con comentarios de aliento, porque no está siendo fácil el dolor de una madre".

En medio de lágrimas y con sus manos entrelazadas, Dina complementó: "Tengo tristeza, tengo rabia. El 24 de noviembre mi corazón se reinició, no culpo a nadie, no le guardo rencor a esa familia por esto que acaba de pasar, porque, independientemente de la situación, no era para que llegaran a esto. No juzguemos ni por mi lado ni por el de ellos. Colombia que se ponga la mano en el corazón y esperen a que todo se aclare, pero no nos sigan haciendo daño".

Noticia en desarrollo.

