Hijo de Diomedes Díaz, Luis Mariano Díaz, fue capturado por las autoridades en el Atlántico

Las autoridades en el departamento del Atlántico capturaron a seis personas en el marco de un operativo contra el crimen organizado, pero el nombre de uno de los detenidos llamó la atención. Se trata de Luis Mariano Díaz, hijo del difunto cantante vallenato Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, quien hace parte de los seis capturados.

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La detención tuvo lugar esta madrugada en Puerto Colombia, barrio Villa Campestre, según confirmó una fuente de la Fiscalía a Noticias Caracol. El operativo fue liderado por el ente judicial y el Gaula de la Policía. El caso será manejado por un fiscal de la unidad de derechos humanos. Según ha trascendido, Díaz habría sido capturado por los presuntos delitos de secuestro y extorsión.

Las últimas publicaciones de Mariano Díaz quedaron en su cuenta de Instagram, en las que se puede observar que horas antes de su captura estaba en compañía de su círculo cercano para ver un partido de la Selección Colombia.



El operativo en contra de la extorsión y el crimen organizado fue adelantado también en Barranquilla y Soledad. Como resultado de estas acciones, tres personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, mientras que otras tres fueron capturadas mediante orden judicial por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los operativos, detalla la Policía Metropolitana, afectan significativamente a las estructuras criminales de "Los Pes" y "Los Costeños". Todavía no se dicho si Díaz es integrante de alguno de estos dos grupos delincuenciales.



¿Cómo denunciar extorsiones?

La Policía le recordó a la ciudadanía que puede denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523. Todo se mantiene bajo absoluta reserva.

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