Donaciones de medicamentos para personas que viven con VIH afectadas por terremoto: así puede ayudar

El terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto en Colombia en la mañana afectó a 15 de los 32 departamentos del país. El país vive una tragedia que hoy se cuenta en unas 54.000 familias y más de 115.000 personas afectadas. Se han reportado más de 81.500 viviendas averiadas, cerca de 15.000 viviendas destruidas y unos 66 edificios colapsados. Y se suman, además, 241 centros de salud afectados en todo el territorio nacional. En ese contexto, muchos servicios de salud podrían verse retrasados. Es el caso de las personas que viven con VIH, quienes deben acceder a tratamientos antirretrovirales que requieren continuidad diaria y que en situaciones como esta emergencia están expuestos a dificultades para recibir sus medicamentos. Por eso, organizaciones sociales han habilitado canales para ayudarlos a través de donaciones.

Una de esas organizaciones es la corporación Red Somos, que en un comunicado anunciaron que activaron "una respuesta comunitaria urgente para brindar apoyo inmediato a quienes más lo necesitan" y, por eso, hicieron un llamado a quienes tienen "sobrantes, reservas o no está utilizando medicamentos antirretrovirales" para que, si así lo quieren, los hagan llegar a sus centro de acopio. "Estos medicamentos serán entregados de manera segura y transparente a las personas que viven con VIH y que hoy se encuentran desabastecidas o sin tratamiento en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Chocó", explicaron desde esa organización, que alertó que ya ha recibido cientos de solicitudes pidiendo ayuda.

La terapia antirretroviral (TAR) consiste en el uso de medicamentos contra el VIH para tratar esta infección y mantenerla controlada. Para ello, quienes viven con VIH deben tomar una combinación de dos o tres medicamentos. Así, cuando acceden a este tratamiento el virus puede bajar a niveles indetectables y mantener un buen estado de salud. Sin embargo, si se interrumpe la toma diaria del medicamento su salud puede verse comprometida. De ahí la importancia de no lo dejen de tomar. Como lo explica la OMS, "una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable puede disfrutar de una vida activa y saludable. Varios estudios demuestran que una persona con carga viral indetectable no transmite la infección a otras personas, lo que se conoce como 'indetectable igual a intransmisible'".



A ese llamado también se han sumado otras organizaciones, como la Fundación Plataformas y Más que tres letras. De hecho, esta última está adelantando un mapeo de las personas con VIH que ven afectado su tratamiento por el terremoto en Colombia para poder gestionar una solución. Para ese fin, difundieron un código QR en el cual las personas pueden entregar sus datos. "Aunque no podemos asegurar que con esta información podamos conseguir los medicamentos, queremos intentarlo", explicaron, al tiempo que detallaron: "Estamos tocando las puertas del sector público y privado y ambos nos han solicitado hacer un mapeo para conocer cuántas personas, qué esquemas y en dónde los necesitas".



Esas organizaciones también le hicieron un llamado al Ministerio de Salud y las EPS a "actuar con solidaridad y flexibilidad frente a las personas con VIH afectadas por la emergencia". "A que faciliten, adelanten o autoricen nuevas entregas de medicamentos para quienes los perdieron o no pueden acceder a puntos habituales de dispensación".



¿Cómo y dónde donar medicamentos antirretrovirales?

Red Somos explicó que los medicamentos antirretrovirales que recolecten "se entregarán de forma totalmente gratuita a las personas que los requieran, previa evaluación técnica en teleconsulta médica por parte de nuestro centro médico aliado, asegurando la pertinencia e idoneidad del tratamiento según la necesidad individual". Y agregaron que "realizará la recepción técnica y verificación de calidad de los medicamentos". Estos son los puntos de acopio habilitados:

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- Bogotá, sede Teusaquillo: Cra. 16A #30-90.

- Soacha: Cra. 6 #16-50, Soacha, Cundinamarca.

- Villavicencio: Carrera 34A #34A-29.

Las organizaciones aclararon que, por ahora, no cuentan con una campaña de recolección de dinero en efectivo ni transferencias bancarias. Su trabajo se limita a recolectar los medicamentos donados y distribuirlos entre los afectados.



¿Qué medicamentos antirretrovirales se necesitan?

Según Red Somos, requieren estos medicamentos, que serán entregados cumpliendo los estándares y guía de práctica clínica:

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- Dolutegravir, Lamivudina, Tenofovir Disoproxil Fumarato 50/300 mg

- Dolutegravir 50 mg

- Dolutegravir, Abacavir, Lamivudina 50/600/300 mg

- Raltegravir, Ritonavir 800/100 mg

- Emtricitabina Tenofovir Disoproxil Fumarato 200/300



¿Es usted una persona que vive con VIH y requiere ayuda?

Las organizaciones también han habilitado canales de ayuda directo para las personas que viven con VIH y se encuentran en las zonas afectadas por el terremoto. Si usted vive o conoce a alguien que lo haga en las zonas afectadas y necesita medicamentos o apoyo psicológico, puede comunicarse al número de contacto de Más que tres letras: (+57) 318 056 2064

Red Somos también cuenta con una línea de ayuda: (+57) 310 347 8501

También puede diligenciar los datos en el código QR que busca hacer un mapeo de las personas afectadas que requieren acceder a sus medicamentos: