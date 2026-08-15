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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Organización alerta posibles riesgos de trata de personas en zonas afectadas por el terremoto

Organización alerta posibles riesgos de trata de personas en zonas afectadas por el terremoto

La OIM emitió una alerta en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia ante el riesgo de que las condiciones de vulnerabilidad sean aprovechadas por redes de trata de personas mediante falsas promesas de ayuda, empleo u oportunidades.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Organización alerta por posibles riesgos de trata de personas en zonas afectadas por el terremoto
OIM lanzó alerta -
Getty Images

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió este sábado sobre el riesgo de trata de personas en las zonas afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, ante la vulnerabilidad de quienes han perdido sus viviendas, sus medios de vida o sus redes de apoyo.

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"Las redes de trata suelen aprovechar la vulnerabilidad y la urgencia de las comunidades afectadas para acercarse con falsas promesas de empleo, apoyo económico, oportunidades educativas o carreras deportivas", indicó Dayan Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la OIM en Colombia.

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La OIM, que hace parte del sistema de Naciones Unidas, señaló que entre las principales situaciones de explotación se encuentran la sexual comercial, el trabajo forzado, la mendicidad ajena, el matrimonio servil y la adopción ilegal, según el organismo, que alertó especialmente sobre los riesgos para las personas alojadas en albergues colectivos temporales.

La OIM recomendó a las familias verificar que las ofertas de transporte, alojamiento o ayuda procedan de instituciones oficiales y consultar con el personal humanitario antes de aceptar propuestas laborales o auxilios que impliquen trasladarse fuera de su ciudad o del país.

También recordó que ningún trámite legítimo exige entregar documentos de identidad, propios o de menores de edad, a particulares.

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El organismo pidió además extremar la protección de niños, niñas y adolescentes, que deben permanecer acompañados por sus familiares, y hacer un uso responsable de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde pueden difundirse ofertas engañosas.

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La OIM informó de que ya trabaja en las zonas afectadas por el terremoto para identificar necesidades y riesgos de protección y prepara acciones de prevención en albergues y centros comunitarios, además de divulgar las rutas disponibles para denunciar posibles casos de trata.

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes deja hasta este sábado 294 muertos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

AGENCIA EFE

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