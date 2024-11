Estudiantes en el exterior, en vilo por préstamos de Icetex que no han podido conseguir

Sofía Hernández es arquitecta y diseñadora. Actualmente lleva tres meses estudiando una maestría en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, gracias a una beca que pagó su matrícula. Actualmente necesita delIcetex y no ha recibido la respuesta esperada.

Sus días están llenos de clases, vive entre planos y charlas magistrales. En un video que compartimos en esta nota sobre su preparación académica, se le puede ver revisando un diseño para hacer modificaciones a una vivienda.

Sin embargo, esta carrera que apenas empieza está en vilo. Necesita un crédito del Icetex por 25.000 dólares, es decir, cerca de 110 millones de pesos para pagar esta maestría.

“Estoy pidiendo el monto máximo que otorga Icetex porque es un dinero que no tengo otra forma de poder pagar o conseguir para poder cumplir mi sueño”, manifestó Sofía.

El panorama financiero de la entidad la pone en aprietos, pues no ha podido aplicar a este crédito.

“En octubre no se abrió la convocatoria, llamé y me dijeron ‘vuelve a aplicar que el 6 de noviembre ya estará abierta’. El 6 de noviembre pasó, volví a llamar y dijeron que ‘para el 20 de noviembre va a estar abierta’ y estamos a 23 de noviembre y no han abierto la convocatoria”, complementó Sofía.

Como Sofía, cerca de 200.000 jóvenes en el país estarían afectados por la aparente falta de recursos destinados a la financiación de sus créditos. Temen que la falta de liquidez retrase o no permita que cumplan con sus estudios.

“Estamos esperando una solución urgente para los jóvenes del Icetex. Necesitamos que se giren los recursos cuanto antes para que se puedan abrir las convocatorias de créditos. No podemos dar más largas a esto”, señaló Louis Amadeus, representante colectivo de Jóvenes Icetex.

Hasta el 25 de noviembre de este año, el Ministerio de Hacienda, de Educación y el Icetex tienen plazo de entregar a la Procuraduría General de la Nación información sobre los estados de los giros de crédito y el porqué de los retrasos que afectan a miles de estudiantes.

Ascun envió carta a Ministerio de Educación por créditos de Icetex

En una carta dirigida al Ministerio de Educación Nacional, la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, manifiesta su preocupación por la difícil situación que atraviesa el Icetex en su programa de préstamos para la educación superior.

En la misiva, Ascun recuerda que la cobertura educativa actual es “del 54%, lo que ha sido posible gracias, entre otros, a los aportes que por 73 años el Icetex ha contribuido para que millones de jóvenes hayan logrado en Colombia su tránsito a la Educación superior y su inserción al mercado laboral y productivo del país”.

“Durante todos estos años el Icetex ha sido el principal actor con reconocimiento internacional y mundial para ofrecer crédito educativo que le permita a los jóvenes superar las limitaciones de sus orígenes, condiciones económicas y trascender en este maravilloso actor de movilidad social que es la educación”, recuerda Ascun.

Otra de las principales preocupaciones que especifica Ascun es que “las universidades, al mes de noviembre, no hayan recibido los recursos que están pendientes para el año de 2024 y los más preocupante, es que ni siquiera se tenga una fecha aproximada del giro de estos recursos de una ejecución de que las universidades han hecho las inversiones y han ejecutado los gastos para ofrecer a los estudiantes la educación que están comprometidas a ofrecer”.

Y complementa que algo de lo que más inquieta desde la Asociación Colombiana de Universidades es “que la apuesta para la oferta del crédito educativo para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior en el año 2025 no está clara, ni hay una perspectiva de posibilidad para que las instituciones en su oferta académica puedan permitirles a los jóvenes, posibilidades de acceso para el primer semestre del 2025”.

