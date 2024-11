Crisis económica de Icetex: ¿qué otras opciones de financiación tienen los estudiantes?

La situación financiera del Icetex ha llegado a un punto crítico, poniendo en riesgo no solo los créditos educativos para 2025, sino también dos fondos esenciales destinados a financiar las carreras de víctimas del conflicto armado y personas en condición de discapacidad. La falta de recursos ha llevado al cierre de estos fondos, dejando a miles de estudiantes en el limbo . La Procuraduría ha solicitado medidas inmediatas al Gobierno Nacional para abordar esta crisis.

La ley establece que el Icetex debe atender a dos poblaciones especiales dentro de sus proyectos sociales. Más de 2.000 víctimas del conflicto armado dependen de un fondo que cubre el 100% del valor de la matrícula universitaria y ofrece un subsidio de sostenimiento. María Camila, una beneficiaria de este fondo, relata su experiencia: "Entré en 2019 porque decidí cambiarme a una universidad privada, pero no contaba con los recursos para un semestre de 3 a 4 millones de pesos. Afortunadamente, la unidad de víctimas me ofreció el fondo para población de conflicto armado. Sin embargo, no he podido inscribirme al fondo ni asistir a la universidad porque no abren las convocatorias".

Esta es prácticamente la única alternativa que tienen los afectados por la guerra y la violencia, y hoy está frenada por la falta de recursos dentro de la entidad. Julián, otro beneficiario, también espera la convocatoria: "Si no se abre la convocatoria, no tendría la oportunidad de estudiar porque mi familia no tiene los recursos para brindarme estudios. Es muy necesario para mí porque sin ese fondo me queda muy difícil estudiar".

La situación de las personas en condición de discapacidad

No solo los jóvenes en condición de vulnerabilidad de regiones apartadas del país están afectados. Unas 1.500 personas en condición de discapacidad no tendrán acceso al beneficio que brinda el Icetex. La pregunta que se hace el país es: ¿dónde están los recursos para mantener vigentes los créditos?

Daniel Rojas, ministro de Educación

Ni el Ministerio de Hacienda ni el de Educación tienen una versión oficial sobre los giros o la distribución de 600 mil millones de pesos que, según Hacienda, fueron girados. Además, faltan 400 mil millones de pesos para 2024 y se necesitan 1.4 billones de pesos para 2025.

Alternativas de financiación educativa en Colombia

A pesar de la crisis del Icetex, en Colombia existen otras opciones para financiar los estudios superiores. En el mercado financiero hay una gran variedad de créditos educativos, aunque los expertos señalan que hacen falta mayores garantías. Entre estas alternativas está pagar el semestre a cuotas directamente con las universidades, pagar un porcentaje al inicio del semestre y el restante al final, o aprovechar alianzas con entidades financieras, cooperativas e incluso cajas de compensación.

Para las familias con posibilidades económicas, existen opciones como contratar un seguro educativo o un ahorro programado para garantizar los recursos necesarios para estudiar. Noticias Caracol consultó a expertos para que todos los estudiantes puedan explorar estas posibilidades.

Jornada de alivios con el ICETEX

En Colombia, son 900 mil estudiantes que dependen del crédito educativo para poder estudiar. Han recurrido no solo al Icetex, sino a otras alternativas de financiación. En los últimos años, ha tomado mucha fuerza el crédito directo con las universidades.

Oscar Domínguez González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), explica: "Las universidades han hecho un esfuerzo enorme para desarrollar sistemas de crédito que resuelvan las necesidades de los estudiantes. Tenemos tres modelos de crédito en Colombia: a corto plazo, mediano plazo y largo plazo".

Opciones de pago y financiación directa

El pago de la matrícula diferida en cuotas, con tasas de interés preferencial, o el pago de una parte al inicio del semestre y el restante al final, son algunas de las opciones disponibles. Paula Amado, gerente comercial de la Universidad EAN, señala: "Trabajamos con bancos, fintech, cooperativas, planes de becas y financiación directa de la universidad. Ofrecemos opciones de bajos intereses, sin necesidad de codeudor y con descuentos importantes".

APICE, la Asociación de Crédito Educativo y Educación Superior, tiene en su página web la lista de las entidades que prestan dinero para estudiar. Jorge Téllez Fuentes, director ejecutivo de la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, comenta: "Las cooperativas también brindan un excelente servicio y tienen condiciones favorables para sus afiliados. Sin embargo, a pesar de la buena oferta, no se cubren todas las necesidades".



Incentivos y facilidades de las cajas de compensación

Las cajas de compensación también ofrecen incentivos y facilidades para los estudiantes. A pesar de contar con todas estas opciones, los expertos coinciden en que aún falta mucho camino por recorrer en el país. Una de las razones de la deserción escolar es precisamente la falta de recursos para pagar una matrícula, con o sin financiación.