Jefe de Geraldine Fernández, que la había alabado, se disculpa: “Fue producto de su imaginación”

La joven barranquillera Geraldine Fernández sigue en el ojo del huracán luego de asegurar en sus redes sociales y varios medios de comunicación que trabajó en la película ‘El Niño y la Garza’. El empresario Christian Daes, presidente de Tecnoglass, la compañía de la que hace parte la colombiana, se pronunció.



Geraldine Fernández afirmó inicialmente que tuvo amplia participación, como ilustradora, en la cinta ganadora del premio a la Mejor Película Animada en los Globos de Oro, por lo que desde la empresa en la que trabaja en Colombia, Tecnoglass, hicieron un video destacando el supuesto gran logro de la barranquillera.

Tanto en el video de la compañía, como en sus redes sociales y hasta en medios internacionales, Geraldine Fernández señaló que había realizado unos 25.000 fotogramas. Ante esto, en el clip realizado por Tecnoglass, el presidente de la compañía Christian Daes señalaba: “ojalá uno pudiera ser un cultivo de talentos aquí y exportables, gente que vuelve alto, uno no quiere ser el piloto del avión sino ser el pasajero, que la gente salga adelante por sí sola y después uno poder compartir que estuvieron allí”.



Sin embargo, luego de que salieran un sinnúmero de críticas y dudas sobre la participación de Geraldine Fernández en la película ‘El Niño y la Garza’, el mismo Christian Daes ofreció disculpas.

“A mí me llegaron con la historia de Geraldine y su éxito y yo me alegre por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional. Lástima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado más a fondo antes de retuitear”, escribió en la red social X Christian Daes.

A mi me llegaron con la historia de geraldine y su éxito y yo me alegre por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional. Lastima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado mas a fondo antes de retuitear. — Christian Daes (@ChrisDaes) January 16, 2024

Por su parte, la diseñadora gráfica, que le dijo a Blu Radio que no sabe si aún sigue vinculada con Tecnoglass por la polémica en torno a sus declaraciones, afirmó que hizo parte de la cinta de los Studio Ghibli como freelance, realizando “un par de escenas las cuales eran la composición de 25 mil fotogramas, pero no hice los 25 mil fotogramas. Quiero aclarar que sí hubo algunas cosas en las cuales se exageró”.