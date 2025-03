Joven pidió carro de plataforma y se lanzó por la ventana: conductor habría intentado secuestrarla

En la noche de este domingo, 9 de marzo de 2025, empezó a rondar en redes sociales un video en el que una joven denuncia públicamente a un conductor de una plataforma de transporte que, según ella, intentó secuestrarla en un servicio.

La mujer narró en el video cómo tuvo que lanzarse del vehículo en movimiento por una ventana para salvar su vida, pues el conductor del carro la encerró en este y, al parecer, le habría intentado proporcionar alguna sustancia alucinógena para adormecerla.

Las placas del carro no coincidían con las informadas por la aplicación

El calvario de la joven inició tras pedir un servicio de transporte en la aplicación móvil Didi al salir de un encuentro con unas amigas a la 1:00 a.m. La mujer contó que el carro llegó a recogerla a los cinco minutos, pero las placas del vehículo no coincidían con las que la aplicación le había indicado.

Sin embargo, ella confió en las palabras del conductor, quien le dio una explicación de por qué iba en otro carro, y se subió al vehículo.

“Yo soy una persona que trata de confiar en que las personas no tienen maldad. Me subí en el carro, gran error. A los 10 minutos empecé a sentirme adormecida, empecé a sentir que mi lengua estaba seca y le grité al tipo: ‘Ábrame la puerta ya’”, indicó la mujer.

Frente a esta reacción, ella afirmó que el conductor no le hizo caso y le puso seguro a las puertas del vehículo para evitar que ella escapara. En medio del pánico, la joven se dio cuenta de que una de las ventanas del carro de la parte trasera estaba abierta e inmediatamente decidió intentar salir por allí.

“Yo sabía que algo muy malo podría pasarme. El tipo paró y yo empecé a gritar con todas mis fuerzas para que alguien me ayudara, pero no había un alma por ahí”, acotó.

Los gritos de auxilio fueron escuchados finalmente por una familia que le abrió la puerta de su casa a la joven y la ayudó, mientras el conductor del vehículo huía. “Llamaron a la Policía y al siguiente día puse la denuncia”, mencionó.

Sin embargo, la víctima de este hecho aseguró que hasta el momento no ha recibido una respuesta de parte de la aplicación de transporte. Además, recalcó que ha tenido que sobrellevar las repercusiones psicológicas tras haber vivido este lamentable episodio.

En el clip, ella comparte una fotografía en la que se evidencian unos hematomas en sus piernas, producto de la acción que tomó al lanzarse por la ventana del carro. Y también dejó ver un pantallazo de la denuncia interpuesta en la aplicación de servicio.

Esta fue la evidencia que la joven compartió en el video - X @SoyPaoEcheverry

La joven aseguró que expone su caso para alertar a otras mujeres que usan este servicio de transporte, para que eviten subirse a vehículos cuando las placas no coinciden o sienten que algo extraño está ocurriendo con el conductor.

Terrible experiencia la de esta chica con la aplicación @didicolombia. No estamos seguras en ninguna parte Dios mío. pic.twitter.com/aTA4q2L6BC — Paola Echeverría (@SoyPaoEcheverry) March 10, 2025

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc