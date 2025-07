Joven promesa del ciclismo en Boyacá murió en accidente vial: carro lo cerró en plena curva

César Iván Valderrama, un joven ciclista de 15 años que sufrió un grave accidente mientras entrenaba el pasado 5 de julio, murió este sábado 12 de julio tras cumplirse una semana desde que el deportista fue internado en un centro asistencial para recuperarse de las graves heridas que le dejó este hecho. El conductor del automóvil que lo arrolló, contrario a algunas versiones, respondió por lo ocurrido, aunque se presume que cometió una imprudencia en la vía, tal como lo dio a conocer su padre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El menor provenía del municipio de Soatá, era un fanático del ciclismo e incluso se preparaba para algún día representar al país en las reconocidas vueltas europeas como el tour de Francia o el Giro de Italia. De hecho, el joven participaba en la Liga Boyacense de Ciclismo y hacía parte del Club Labranza del Sol.

Testigos relatan que el joven deportista se encontraba haciendo su tradicional entrenamiento en la vía que conecta a su municipio natal con el municipio de Puente Pinzón, cuando un vehículo de marca Chevrolet y color gris, acorde con información obtenida por Caracol Radio, lo cerró y provocó su choque contra el automóvil. El menor cayó al suelo inmediatamente y sufrió graves traumatismos que, una semana después, provocaron su muerte.

Publicidad

“Lo que yo evidencié cuando bajé por mi hijo, cuando me llamaron que lo habían accidentado, fue que un carro marca Chevrolet le quitó la vida a mi hijo. Venía subiendo por toda la izquierda en una semicurva y me lo impactó, me lo chocó", dijo el padre del menor, Oscar Oswaldo Valderrama, a la cadena radial citada.

Cercanos al joven y demás habitantes de Soatá siguen exigiendo justicia por la temprana muerte de esta joven promesa, quien fue despedido en una emotiva ceremonia a la que asistieron cientos de personas que, al igual que la familia de César, exigen mayor responsabilidad por parte de los diferentes actores viales en las carreteras de Colombia. El joven fallecido recibió las respectivas honras fúnebres este martes 15 de julio en Soatá, a las 2 de la tarde.

Publicidad

Luego de que se confirmara la muerte del deportista, la Liga de Ciclismo de Boyacá anunció su manifiesto rechazo frente a los hechos presentados e hizo un llamado a la prudencia y a que se tomen medidas preventivas, pues los ciclistas suelen ser unas de las principales víctimas en estos lamentables hechos. “Nuestros ciclistas, niños y jóvenes en formación, enfrentan cada día riesgos inaceptables en las vías”, dijo la entidad.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO