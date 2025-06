Julio César Turbay, tío de Miguel Uribe dio un mensaje alentador: "el reporte es esperanzador"

Colombia sigue a la expectativa por la salud del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien el pasado fin de semana fue víctima de un atentado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. En medio del dolor y la incertidumbre que ha causado el hecho, su familia se aferra a la fe y al optimismo. Este martes, 10 de junio, su tío, el excontralor Julio César Turbay, entregó un conmovedor y alentador mensaje a la ciudadanía.

En una rueda de prensa, Julio César Turbay habló del estado de su sobrino y expresó que "el reporte es esperanzador, estamos rogando a Dios porque siga mejorando la salud de Miguel". Asimismo, aprovechó la ocasión para mandar una sentida invitación a los colombianos: "el mensaje es olvidarse de los odios y de la violenciay rezar por Colombia y por Miguel". En declaraciones anteriores también le había pedido a la comunidad alejarse de cualquier agresividad y rezar por el bienestar del país.

La familia Turbay, que ha tenido un papel histórico en la política del país, vive hoy una de las pruebas más duras. En el atentado, el senador recibió tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. El último reporte de la Fundación Santa Fe, en donde se encuentra internado, indica que su estado es "crítico" y que por la gravedad de su situación su pronóstico sigue siendo "reservado". "Miguel Uribe Turbay continua en la Unidad de Cuidados Intensivos, con todo el monitoreo y los cuidados que requiere (...). Continuamos realizando las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lesiones que recibió", se lee en el comunicado.

Esposa de Miguel Uribe Turbay hace agradece a los colombianos por sus muestras de "amor"

Por otra parte,María Claudia Tarazona, esposa del senador, habló esta mañana con varios medios para agradecer a las personas que se han unido en oración por la pronta recuperación del político. "Quiero darles las gracias a todos ustedes por este hermoso trabajo que están haciendo por mi familia y por mi. Colombia hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido en este plano terrenal (...). El amor de cada uno de los colombianos y de todas sus manifestaciones, han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días mas difíciles y mas oscuros".

En adición, manifestó que tal circunstancia como la que está atravesando no la debería vivir nadie: "Ninguna familia colombiana, ninguna debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre: no se llama dolor, no se llama horror, tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió". Tarazona pidió a la comunidad no parar de rezar ni dejar de mostrar esos gestos de solidaridad.

Finalmente, en sus declaraciones la mujer también invitó a los diferentes sectores políticos, gobiernos y otras autoridades unirse para sanar al país. "Así como mi familia, mis hijos y yo estamos atravesando momentos oscuros, miles de colombianos están sufriendo en este momento las terribles circunstancias de la guerra".

