Bogotá no está exenta de un gran temblor: razones geológicas que lo confirman, según experto

Tras el fuerte temblor de magnitud de 6,5 con epicentro en Paratebueno, Cundinamarca, y que sacudió a Bogotá y a varias regiones del país el pasado 8 de junio, se reactivó una pregunta que ronda cada vez que la tierra tiembla: ¿Puede temblar fuerte otra vez en Bogotá? Para resolver esta inquietud, Noticias Caracol consultó con el geólogo Freddy Tovar Vergara, geólogo y líder técnico de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano (SGC), quien dejó claro que aunque no se puede prever cuándo ocurrirá otro temblor, la posibilidad de que vuelvan a sentirse sismos en Bogotá es real.

Y es que, según el experto, Colombia se encuentra ubicada sobre una zona de alta actividad tectónica, donde interactúan tres placas principales: la de Nazca, la Suramericana y la del Caribe, una triple interacción que convierte a Colombia en un territorio sísmicamente activo, similar a otras regiones como lo son el sudeste asiático o la costa del Pacífico en Estados Unidos. Bogotá no está exenta de la amenaza de un sismo fuerte. De hecho, su ubicación geográfica la hace vulnerable a eventos de origen tectónico por estar rodeada de fallas geológicas activas.



Bogotá: expuesta por su cercanía a fallas activas

El país tiene zonas conocidas como "nidos sísmicos", donde se registran miles de eventos al año, siendo el de Bucaramanga uno de los más activos. Y aunque Bogotá no se encuentra directamente sobre una gran falla como otras ciudades del mundo, sí está muy cerca de sistemas tectónicos activos, especialmente hacia el piedemonte llanero. Las fallas ubicadas en esta zona, como las de Paratebueno, Medina y áreas aledañas, son capaces de generar sismos superficiales, que son los más peligrosos por su bajo nivel de profundidad.

"Estas fallas activas corresponden al piedemonte llanero, llamamos así a la parte del llano donde hay una gran cantidad de fallas que, al moverse, liberan energía en forma de ondas y es lo que sentimos nosotros acá en Bogotá: diferentes ondas, porque estamos muy cerca a diferentes fallas geológicas activas", explicó el experto. Cuando un sismo se origina a pocos kilómetros bajo la superficie, la energía se transfiere de forma más directa a la corteza terrestre.

Esa es una de las razones por las cuales el temblor del 8 de junio, con una profundidad de apenas 7 kilómetros, se sintió con tanta intensidad en Bogotá, a pesar de que su epicentro se encontraba a más de 80 kilómetros de la ciudad. Este tipo de eventos pueden causar daños incluso con magnitudes moderadas, dependiendo de la calidad de las edificaciones, la densidad poblacional de la zona afectada y el tipo de suelo sobre el que se asienta la infraestructura.



¿Se pueden predecir los sismos?

Una de las preguntas más frecuentes tras un temblor es si es posible anticipar uno de mayor magnitud: la respuesta es no, pues, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, aún no existe un método confiable, científicamente validado, que permita predecir un sismo en términos de fecha, lugar y magnitud. Aunque algunas plataformas tecnológicas, como las alertas en dispositivos móviles, pueden avisar a ciertas zonas segundos antes de que las ondas sísmicas lleguen, esto no equivale a una predicción. Simplemente, se trata de una reacción inmediata al evento ya ocurrido, aprovechando la diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas y las señales digitales.

"Hay algo que mencionan siempre y es que cuando se libera la energía, las ondas viajan en diferentes velocidades. Entonces, si se genera un evento sísmico en Bogotá, es muy probable que esas ondas se demoren un poquito, unos segundos, en llegar a Medellín, es cuando a la gente de Medellín le puede llegar una alerta, pero el evento ya pasó. Así que, no los predice, simplemente ya pasó. Ellos mandan una alerta a los celulares que están "más lejanos" para que estén atentos a la llegada de las ondas, que son en segundos". Además, los temblores pequeños no son necesariamente un "desahogo" de energía que evite uno más grande, ni los sismos fuertes significan que no habrá réplicas o nuevos eventos.



¿Cómo saber si un sismo es peligroso?

Un aspecto clave que determina la peligrosidad de un sismo es su profundidad: los eventos sísmicos se clasifican en superficiales (0 a 30 km), intermedios (30 a 120 km) y profundos (más de 120 km). Cuanto más superficial es un sismo, mayor es el impacto que puede generar en la superficie, aunque su magnitud no sea extremadamente alta.

"La profundidad, por ejemplo, nos muestra que entre más profundo sea, la energía se va a disipar mucho más rápido. Entonces, no va a llegar con tanta fuerza a la superficie de la tierra, vamos a experimentar sensaciones de movimiento, pero no daños. Por otro lado, entre más grande sea la magnitud, mayor liberación de energía vamos a tener. Para Colombia, y dependiendo de las regiones, los eventos pueden variar de magnitud 3 a 4. Entre más grande sea la magnitud de un evento, mayor afectación. Si combinas profundidad y magnitud, una profundidad baja con una magnitud alta, es muy probable que tengas gran cantidad de afectaciones", agregó el experto.

Este fue el caso del sismo del 8 de junio, que tuvo una profundidad muy baja, pues aunque no se registraron víctimas mortales ni daños materiales de gran consideración en Bogotá, sí hubo afectaciones estructurales en municipios cercanos, como Medina, Paratebueno y Guataquí, entre otros. De haberse generado ese mismo sismo más cerca de una zona densamente urbanizada, los efectos podrían haber sido mucho más graves.

Dado que no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, la mejor estrategia es prepararse para cuando suceda. Esto incluye la implementación de construcciones sismorresistentes, la participación en simulacros, la educación de la ciudadanía y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y alerta temprana. En Bogotá, ya existe una red de acelerógrafos que registra el comportamiento del suelo durante los sismos. También hay planes de evacuación en colegios, empresas y entidades públicas. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias depende de su aplicación rigurosa.



¿Qué tan grave podría ser un sismo en Bogotá?

El impacto potencial de un sismo fuerte en Bogotá depende de varios factores:



La magnitud del evento

La profundidad del epicentro

La distancia al núcleo urbano

La calidad de las edificaciones

La capacidad de respuesta de los sistemas de emergencia

Si bien no se puede afirmar que Bogotá sufrirá un sismo devastador en el corto plazo, tampoco se puede descartar. Los antecedentes históricos, como el sismo de 1917 que causó graves daños en la ciudad, y los datos técnicos actuales confirman que el riesgo existe. Según explica la página del Servicio Geológico Colombiano, el sismo de 1917 causó gran destrucción en la capital: "Más de 300 edificaciones entre iglesias, edificios públicos y viviendas resultaron averiadas y 40 más quedaron destruidas, principalmente en los barrios Las Cruces, San Bernardo, Santa Inés, Liévano (actual Parque Tercer Milenio) y Chapinero, convirtiéndose así en el sismo que más ha afectado la capital".

Desde el punto de vista técnico y estadístico, es posible que se registre un evento sísmico en Bogotá, lo que no se puede saber es cuándo ocurrirá un evento mayor ni qué consecuencias exactas tendrá, pues lo único que se conoce actualmente es cuáles son las zonas más propensas a generar eventos sísmicos de mayor magnitud: "Donde ya ocurrió un evento sísmico, es muy probable que en el futuro vuelva a ocurrir, lo que no podemos predecir es cuándo, dónde y con qué magnitud", concluyó el experto.

