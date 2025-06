¿Cuáles son las placas que tienen más días de pico y placa en Bogotá? Le contamos

El pico y placa es una medida que se implementó con el propósito de gestionar mejor la demanda excesiva de transporte en las ciudades y, a su vez, disminuir la huella de carbono que deja el uso de automotores. En Bogotá esta estrategia se suele aplicar de lunes a viernes de 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., el distrito organizó un esquema días pares e impares basado en el último número de la matrícula de los carros particulares.

Aunque se supone que el esquema mantiene una distribución aparentemente equitativa para todos los vehículos particulares, en ocasiones no todos los vehículos enfrentan la misma carga de restricción, esto teniendo en cuenta factores como los días festivos, cierres e inicios de mes. Actualmente así funciona la medida de restricción:



En los días con fecha impar pueden circular los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Mientras que los días pares estará permitido el tránsito de vehículos cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0.



¿Qué placas tendrían más días de pico y placa?

Hablando concretamente de los días festivos en los que dentro de la capital no se rige la medida, incluyendo los que caen en días que no son lunes, este sería el calendario de días en los que no aplicaría el pico y placa:

Días festivos pares:



6 de enero

24 de marzo

18 de abril

2 de junio

30 de junio

20 de julio

18 de agosto

8 de diciembre

Días festivos impares:



1 de enero

17 de abril

1 de mayo

23 de junio

7 de agosto

13 de octubre

3 de noviembre

17 de noviembre

25 de diciembre

Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza que los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, que SI pueden circular en días impares, se verán exentos de la norma (contando los días festivos de los meses posteriores) un total de 9 veces. Mientras que los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9, 0 y que SI pueden transitar en días pares solo se verán exentos de la norma 8 veces. En esa lógica, las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 son las que tendrán más días de pico y placa en este 2025.

¿Qué pasa si no respeto a medida de pico y placa?

Aquellas personas que no acaten la norma de pico y placa establecida por la Alcaldía de Bogotá deberán pagar una multa de 15 salarios diarios mínimos legales vigentes (SMDLV), que para este 2025 equivale a $711.750 pesos y sumado a eso hay que tener en cuenta que el vehículo implicado será inmovilizado. Lo anterior se hace de acuerdo con lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito en la infracción C14.

¿Qué es el pico y placa solidario?

La Secretaría de Movilidad Distrital explica que el pico y placa solidario es una estrategia que le permite a los ciudadanos estar exentos de la medida ya sea con un permiso diario, mensual o semestral. Los pagos adquiridos de dichos permisos son 100% destinados a "la financiación, el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad".

¿Cómo saber si tengo una multa de tránsito?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la entrega de comparendos se puede dar de dos formas. De manera manual cuando el Policía se percata de la infracción y notifica inmediatamente al conductor entregándole una tirilla o de forma electrónica, cuando la notificación llega a la dirección que el implicado registró en el RUNT. En caso de no ser notificado por los medios anteriores, puede revisar si tiene una infracción en la página de la Secretaría Distrital de Bogotá o si se encuentra en otra ciudad, puede buscar en la página del Simit la Federación Colombiana de Municipios.

Si llega a tener una multa, esta se puede pagar en la misma página por medio de PSE, pero para ello debe registrarse primero en la plataforma o si la orden es manual puede pagarla en las sedes del Banco Caja Social.

