La equivocación de una asesora de MiLoto que hizo millonaria a una mujer en Barranquilla

María llegó el viernes, como lo hace cada semana, al punto de SuperGIROS en el barrio Betania, en Barranquilla, a sellar el MiLoto, un juego similar al Baloto que entrega, con menos combinaciones, un premio acumulado que ha hecho millonarias a 19 personas desde que existe esta modalidad que ha sorteado 176 premios en un año.

Cuando María le pidió hacer un tiquete con los números que ella deseaba a la asesora Zharit Acosta, su colaboradora de confianza, por un error involuntario y maravilloso de esta, ella digitó 10 en vez de 09 en la tercera balota .

"Déjelo así, no lo cambie, ese es el número de la suerte", le dijo Zharit a María después de que la apostadora revisara las cinco balotas impresas y descubriera el equívoco. Sellar manual y no automático el MiLoto hace aún más meritorio el premio porque los números están determinados por el apostador y no por una máquina.

María aceptó segura la equivocación pasándole dos billetes de dos mil pesos a la colaboradora de SuperGIROS que entregó a cambio la colilla electrónica que registraba los números 03,06,10 (en vez de 09) ,18 y 33.

La suerte le sonrió a María con $530 millones

El sábado, María amaneció con la noticia que cambiará muchas cosas en su vida: recibirá 530 millones de pesos contantes y sonantes, pagará 20% de impuestos que irán directamente al sistema de salud en el país y, seguro, le dará una propina a Zharit, que fue quien finalmente la hizo millonaria. De no haberse equivocado, la mujer habría acertado solo cuatro de los cinco números y hubiera recibido únicamente 600 mil pesos como premio .

SuperGIROS le entregará por su cuenta a la colaboradora tres millones de pesos como incentivo por ser la portadora de la suerte de María; la marca lo hace cada vez que se vende un MiLoto ganador a sus colaboradores, cuando es Baloto el premio para la funcionaria puede alcanzar los 15 millones de pesos .

Zharit está feliz con su incentivo. "Le haré el cumpleaños de sirenita a mi hija con payasos, brincabrinca y pudín", dice emocionada al anunciar que invertirá el premio en lo más valioso que tiene en su vida: su princesa amada.

Este premio es el segundo más alto que se ha entregado desde el 20 de octubre de 2023, fecha en que empezó a operar este sistema de juego en Colombia. El primero fue de 550 millones de pesos que se vendió y entregó en Puerto Gaitan (Meta), el pasado 15 de agosto.

En los 197 sorteos realizados hasta hoy, MiLoto ha entregado 19 premios que sumados pueden alcanzar cerca de 5 mil millones de pesos a los afortunados que, como María, invirtieron aproximadamente 4 monedas de mil pesos y a cambio recibieron millones.