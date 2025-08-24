VIDEO | Así quedó avioneta ambulancia que se accidentó en Vaupés: se prendió fuego

Durante la tarde del domingo 24 de agosto, un nuevo accidente aéreo sacudió al país. Una avioneta tipo ambulancia, que volaba entre Tiquié y Mitú, se estrelló en el departamento de Vaupés, dejando un saldo fatal: los cuatro ocupantes perdieron la vida.

Según información oficial de la Aeronáutica Civil, la aeronave involucrada era una Cessna 206 con matrícula HK1833, operada por la empresa SAE Ambulancias. El aparato fue localizado en una zona cercana a una comunidad indígena del municipio de Belén de Inambú.

Los reportes iniciales indican que el vuelo partió de Villavicencio, desde donde despegaron el piloto y un médico con el objetivo de recoger a un paciente enfermo en Tiquié, para luego trasladarlo a Mitú. Luego de abordar al paciente, la aeronave despegó nuevamente, pero poco después presentó una falla mecánica.



Ante la emergencia, el piloto intentó realizar un aterrizaje forzoso. Aunque logró descender, la avioneta perdió estabilidad al tocar tierra y terminó explotando.

El coronel (r) Jorge Díaz, director de Defensa Civil del Meta, explicó: "En las últimas horas tenemos que informar el accidente aéreo de una aeronave de la empresa SAE matrícula 1833 que salió de la ciudad de Villavicencio con el piloto y un médico a recoger un paciente en la comunidad de Trinidad del Tiquié, en Vaupés. Una vez recogieron al paciente, la aeronave presenta fallas y al parecer trata de aterrizar el piloto, de acuerdo a su pericia, en una comunidad indígena llamada Belén de Inambú. Al momento de aterrizar, pierde el control el piloto de la aeronave, y esta explota."

Las autoridades continúan en la zona coordinando acciones con las comunidades locales para recopilar información y avanzar en la investigación que permita esclarecer las causas exactas de este trágico accidente.



Video: así quedó avioneta accidentada en Vaupés

Personas que llegaron al lugar lograron grabar el sitio del incidente. Las imágenes plasman la tragedia: la que la avioneta se ve totalmente destruida, de ella solo quedan escombros. Sobre sí, una espesa columna de humo logra cubrir por completo las varillas y trozos de hierro que quedaron de la aeronave, y algunas llamas todavía siguen ardiendo pese a la lluvia que aparentemente se registraba en la zona.



La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que las personas que iban en la avioneta ambulancia siniestrada perdieron la vida. La aeronave transportaba al piloto, un médico, una paciente y su acompañante. Las víctimas fueron identificadas como:



Javier Gómez, médico.

Jorge Moreno, piloto.

Luz Milena Londoño, paciente.

Un acompañante de la paciente, cuya identidad aún no ha sido establecida.

