Lecheros, a punto de botar sus productos por bloqueo de camioneros en Nariño: “Muy grave”

Nariño completa más de 65 horas paralizado por cuenta del bloqueo de camioneros. A Pasto llegaron los negociadores del gobierno Petro para dialogar con los transportadores y buscar una salida a la protesta que ha generado una crisis en dicho departamento y que ya está afectando a otras regiones.

Cientos de vehículos cargados de productos están varados en las vías debido al paro de camioneros que ya cumple tres días en Nariño. El departamento produce diariamente más de 1.200.000 litros de leche, por lo que varias plantas de queso hacen el intento de enviar su producción a Cali, pero los bloqueos los tienen contra la pared.

“Nosotros tenemos fábrica de lácteos y pues estamos perjudicados porque, como bien saben, toda la producción es diaria y nosotros como productores de lácteos estamos perjudicados, por lo que los cuartos fríos ya se llenan. No podemos dejar de recibir la leche", indicó Pedro Estacio, comerciante afectado.

Toda la cadena productiva está a punto de paralizarse.

“Estamos en total crisis, ya que estamos colapsando. La entrega de la leche cada día aumenta y los cuartos fríos se están llenando a diario, entonces es muy grave la situación”, aseguró Estefanía Rodríguez, trabajadora de una planta de lácteos.

"El día de ayer nosotros mandamos un cargamento casi de 200 canastillas, pero lastimosamente no pudieron pasar. Se quedaron en el centro de acopio del municipio de Ipiales, están retenidos ahí", reveló Yudi Andrea Revelo, otra trabajadora de la planta de lácteos.

Luis Felipe Morán, también trabajador de la planta, manifestó que es muy complicada la situación.

“Este es nuestro medio de trabajo, con esto nosotros sustentamos la familia, el hogar, todas nuestras necesidades. Entonces es muy complicado esto... Lo que pasa es que en sí la planta cierra, nosotros quedamos sin trabajo, sin sustento, no hay cómo llevar la comida a la casa", lamentó.

Comerciantes afectados por el bloqueo de camioneros

Los establecimientos comerciales también se ven afectados por el bloqueo de los camioneros. Muchos están cerrados y sin compradores.

"¿Cómo no nos va a afectar si no hay ni gente? Está malo, muy malo, mal, mal, mal. Estamos llevados por aquí”, contó María Cuaspud, comerciante afectada.

Jose Revelo, otro comerciante afectado, subrayó que están “fregados”.

"Así como estamos, sí estamos fregados. Ya tocará es que buscar alguna otra cosa qué hacer", apuntó.

Racionamiento de gas por paro de camiones

Además, se empezó a implementar un racionamiento de gas natural domiciliario en Ipiales y Pasto. Esto ocurre debido a que ese combustible es transportado a la región en carrotanques desde Yumbo y Cusiana, pero que no han podido llegar a raíz del bloqueo de los camioneros.

Mientras el precio de varios productos se ha incrementado y la empresa Alkanos de Colombia inició al racionamiento del gas natural domiciliario de 7 a 9 de la mañana ante la escasez del combustible, los camioneros insisten en sus peticiones.

"La solicitud es clara: que se ratifique claramente que ese segundo peaje no será cobrado, no será puesto en funcionamiento hasta que en realidad la doble calzada sea terminada en su totalidad. El segundo punto es la no entrada de placas extranjeras a trabajar a nuestro país, una de las amenazas", señaló Edison Mena, presidente de la ACC Seccional Ipiales.

En la terminal de transportes, 640 de personas pasan sus días durmiendo en el piso, esperando que un acuerdo entre las partes les permita regresar a su destino.

Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, afirmó que han generado las condiciones para que representantes del Gobierno nacional dialoguen con los camioneros y lleguen a un acuerdo.

Otras zonas afectadas por el bloqueo de camioneros

Los efectos del bloqueo de los camioneros también se están sintiendo en Cauca, Valle del Cauca y Quindío. En estas regiones, además de los pasajeros varados que buscan movilizarse hacia Nariño, se registran alzas considerables en los precios de varios alimentos.

Estos aumentos en los precios de los alimentos afectan el bolsillo de muchas familias.

