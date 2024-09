Mane Díaz aceptó disculpas del hombre que fue su mejor amigo y facilitó su secuestro

Luis Manuel Díaz, conocido popularmente como Mane Díaz, papá del futbolista colombiano del Liverpool de Inglaterra Luis Díaz y quien estuvo secuestrado por el ELN, aceptó disculpas del hombre al que consideraba su mejor amigo y que facilitó que fuera raptado por dicha guerrilla. Se trata de Yérdinson Bolívar, alias Arenca.

Sucedió durante una audiencia realizada ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento de San Juan del Cesar y en la que alias Arenca le pidió disculpas públicas a Díaz por no haberle advertido del secuestro que se estaba planeando en su contra.

“Sé que me equivoqué y estoy pagando por eso, lo reconocí. Aquí estoy, pidiéndole que me disculpe, porque no tuve el valor de advertirle de lo que estaba pasando. A la señora Cilenis le pido que me disculpe. Al profe Luis Manuel Díaz, de corazón, le pido que me disculpe por no advertirle lo que estaba pasando”, manifestó alias Arenca.

Mane Díaz aceptó las disculpas de su amigo

Luego de esta intervención, el papá del futbolista tuvo la palabra y aceptó las disculpas del hombre que fue para él un gran amigo.

“Acepto el perdón del señor Yérdinson, conocido como Arenca. Son errores, pero hay que tratar de recuperar; es lo mejor que se puede hacer", dijo Mane Díaz en la audiencia.

En la sala, alias Arenca señaló que tenía miedo, ya que conoce detalles de otras situaciones que va a revelar. También mencionó que sabe de un familiar cercano al Mane Díaz que podría estar involucrado en lo sucedido.

La próxima semana se llevará a cabo una nueva audiencia en la que se espera conocer más detalles del secuestro de Luis Manuel Díaz.

