Menor reclutada por disidencias fue recuperada por el Ejército en Mapiripán, Meta

Tropas de la Séptima Brigada del Ejército Nacional recuperaron a una adolescente en el municipio de Mapiripán, Meta, durante operaciones militares y labores de inteligencia adelantadas por unidades de la Cuarta División.



El procedimiento fue realizado por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 21, quienes, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, encontraron a la menor, que manifestó pertenecer a la Estructura 44 Antonio Ricaurte, del grupo armado organizado residual (GAO-r), Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, facción asociada a alias Mordisco.

Después de la recuperación, los uniformados le brindaron atención médica y odontológica. Además, activaron la ruta para el restablecimiento de sus derechos y dejaron el caso en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad responsable de adelantar las medidas de protección correspondientes.

Campaña contra el reclutamiento de menores de edad

El Ejército Nacional señaló que este resultado se suma a las acciones institucionales dirigidas a prevenir el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

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En ese contexto, la Séptima Brigada y la Cuarta División destacaron la campaña 'Que no recluten tus sueños', una iniciativa que busca evitar que los menores sean vinculados a estructuras armadas y promover la protección de sus derechos. El Ejército reiteró su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia e hizo un llamado a las familias y comunidades del Meta para que denuncien cualquier situación que pueda poner en riesgo a los menores de edad.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2026 se registraron 130 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

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Operativo contra las disidencias de las Farc en Puerto Rico, Meta

Por otra parte, Abelardo de la Espriella informó sobre un operativo militar en el municipio de Puerto Rico, Meta, contra la estructura Marco Aurelio Buendía, de las disidencias de las Farc, facción de Calarcá.

De acuerdo con la información publicada por De la Espriella, la operación, denominada Decisiva, fue desarrollada por el Ejército Nacional a través de la Fuerza de Tarea Omega y dejó un integrante del grupo armado muerto y tres capturados.

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Entre los capturados estaría alias Junior Rojas, quien resultó herido y fue señalado como segundo cabecilla y responsable financiero de esa estructura. Según la publicación, el hombre estaría relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes y empresarios, así como con el control de la producción de narcóticos en los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico.



Durante el procedimiento, las tropas incautaron dos armas cortas, dos armas largas, 274 cartuchos, cuatro proveedores, una mira telescópica y tres granadas de mano, según el balance divulgado.

María Paula Rodríguez Rozo

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