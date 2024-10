Modelo que denunció abuso de productor teme por su vida: “Fue extremadamente violento”

En Noticias Caracol en vivo , una modelo venezolana denunció que fue violada por un productor estadounidense cuando grababa un video musical en una finca de Copacabana, Antioquia. El dictamen de Medicina Legal confirmó el abuso y la Fiscalía abrió una investigación.

>>>Duro relato de modelo en Medellín que denuncia haber sido abusada por productor de EE. UU.

La modelo venezolana Gabriela Marbella González relató que ya había trabajado en dos ocasiones con el hombre que hoy señala de haberla violado.

En esos trabajos, contó la joven de 22 años, el sujeto fue profesional y cumplió con su labor como productor de video.

Publicidad

Por estos precedentes, Gabriela aceptó trabajar en la grabación de un video musical por tres días en Copacabana, el 16 de agosto de 2024.

Afirmó que un conductor la dejó en la finca para una grabación en la noche, que se canceló. Este y otros factores empezaron a encender las alarmas. Solo estaban ella, el señalado abusador y su asistente en ese lugar.

Publicidad

“Yo me contacté con la maquilladora que me había maquillado en esa primera producción del vestido rojo. ‘Oye, mira, te necesito. Dime a qué hora llegas hoy’. Y ella me dice ‘no, Marbella, a mí nadie me ha contratado para ir hoy al proyecto’”, aseguró.

El horror que sufrió la modelo

Gabriela Marbella contó a Noticias Caracol en vivo que, el 17 de agosto en la mañana, el hombre entró a la habitación donde ella se hospedaba y la violó mientras afuera sonaba muy duro la música y nadie acudió para ayudarla.

“Fue extremadamente violento, que le suplicase que por favor no me hiciera nada. Empezó a ahorcarme, asfixiarme, me golpeaba, me decía que era la única forma, que yo no iba a salir de ahí viva”, relató en medio de lágrimas en un video difundido por redes sociales.

Marbella dice que después tuvo que fingir normalidad con el señalado agresor para poder contactar al conductor y escapar. Sin embargo, la asistente del hombre no la dejó ir sola en el vehículo y, según dijo, intentó persuadirla de no contar lo sucedido e incluso la contactó después.

Publicidad

De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal realizado a Marbella cinco días después de estar hospitalizada, ella sufrió de acceso carnal violento. La Fiscalía confirmó que ya adelanta un proceso de investigación.

“La persecución y el miedo, los cinco días que estuve en urgencias porque no podía levantarme, porque mi cuerpo estaba totalmente golpeado y vulnerado por todas partes”, dijo la modelo en el video que subió a Instagram para denunciar el hecho.

Publicidad

Ahora Gabriela Marbella se encuentra lejos de su casa y dijo que teme por su vida porque han intentado silenciarla cerrando varias veces su cuenta de Instagram, donde hizo la denuncia.

Sostuvo que la han contactado otras mujeres que habrían sufrido la misma situación con el hombre a quien ella señala de violarla y quien aún no ha sido localizado por las autoridades.

>>>Modelo que denunció abuso del productor Jesse Stream negó haber tenido relación con él