Mujer fue brutalmente golpeada en Chía en medio de un atraco: "Nos encañonaron"

Una mujer fue brutalmente golpeada en Chía por cuatro criminales que le desocuparon su casa en plena Nochebuena. Los delincuentes se llevaron hasta a su perro.

Mientras millones de colombianos celebraban la Nochebuena el pasado 24 de diciembre, una familia en Chía, Cundinamarca, vivió una noche de terror.

Todo comenzó días antes cuando una pareja se mostró interesada en comprar uno de los perros que la familia tenía en su criadero. Una vez pactado el negocio, los supuestos compradores ingresaron al lugar en un carro Chevrolet Spark rojo.

Después de varios minutos de conversación, de repente lo que pareció un negocio se tornó en un violento atraco.

Así lo narró Ginna Beltrán, víctima del robo: “Cuando ella le dijo al tipo: ‘vaya por la plata’; en ese momento entraron dos tipos más, nos encañonaron con pistola y nos dijeron: ‘quietos, que nosotros solo venimos por plata’”.

Mientras la familia era amordazada con unos amarres de plástico, que aún permanecen en la casa, uno de los atracadores con pistola en mano obliga a uno de los hijos de la familia, un menor de 12 años, a que le indique cómo abrir el portón de la vivienda.

“Como yo me resistí y comencé a gritar, me tiraron entre tres, me golpearon la cabeza y me metieron un cachazo”, contó la mujer aún con pánico.

Fueron 21 minutos de terror los que vivió esta familia. Los cuatro delincuentes lograron llevarse una caja fuerte con una millonaria suma de dinero, además de varios relojes de alta gama y hasta a Marley, la mascota de la familia.

Este pomerania es la mascota de la familia y está en poder de los ladrones - Noticias Caracol

De acuerdo con Beltrán, “había alguien dando las instrucciones porque uno de ellos decía: ‘son tres, ¿dónde está el tercero de sus hijos?’”.

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que uno de los delincuentes se quita el pasamontañas, la única prueba que hasta ahora se tiene sobre la identidad de estas personas.

Por ahora, esta familia le pide a las autoridades acelerar la investigación, pues la denuncia solo fue recibida hasta hoy, jueves 26 de diciembre de 2024, debido a las festividades decembrinas.