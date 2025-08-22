Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Telmo y Lester, perros antiexplosivos que murieron en ataque a helicóptero de Policía en Antioquia

Telmo y Lester, perros antiexplosivos que murieron en ataque a helicóptero de Policía en Antioquia

Los dos pastores belga malinois pertenecían al equipo de carabineros y eran reconocidos por su experiencia en operaciones de alto riesgo como esta en la que perdieron la vida.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: agosto 22, 2025 07:15 p. m.
Telmo y Lester, perros de antiexplosivos.
Telmo y Lester, perros de antiexplosivos.
El país sigue conmocionado por los ataques contra un helicóptero de la Policía en Antioquia y una base aérea en Cali, Valle del Cauca, que dejaron 20 muertos y más de 80 heridos. El primer caso ocurrió cuando un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue atacado al parecer con un dron cuando el aparato volaba por una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia, lo que dejó un saldo de 13 policías muertos mientras que cuatro más quedaron heridos, según el último informe de las autoridades.

El propio presidente Gustavo Petro, que atribuye los ataques a dos grupos de las disidencias de las antiguas FARC dedicadas al narcotráfico, confirmó este viernes la última víctima mortal, el piloto de la aeronave, capitán Francisco Javier Merchán, quien había resultado herido y falleció en el lugar del accidente antes de recibir atención médica. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que en el ataque al helicóptero también murieron dos perros.

Noticias Caracol conoció que se trata de Telmo y Lester, dos perros de antiexplosivos de la Policía que murieron en el ataque. Según las autoridades, los dos eran de la raza pastores belga malinois, pertenecían al equipo de carabineros y eran reconocidos por su experiencia en operaciones de alto riesgo como esta. Precisamente, apoyaban en esa zona del país las labores de erradicación de cultivos ilícitos. Telmo era un pastor belga malinois de cuatro años y 9 meses de edad, mientras que Lester tenía cuatro años y 7 meses de edad.

"Estamos de luto y la cuota de sacrificio ha sido muy alta, pero seguiremos a la ofensiva para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías y desmantelar estas estructuras del crimen organizado, llámense disidencias, Clan del Golfo o Junta del Narcotráfico", expresó en su cuenta de X el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fue activada toda la red hospitalaria para atender a los heridos y recordó que en la región también hace presencia el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que fueron puestas en marcha "todas las capacidades institucionales" para "neutralizar (a) los responsables" de este ataque.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARACOL

