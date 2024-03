Noticias Caracol se despide de uno de sus grandes profesionales: "Nos hará una falta enorme"

Este primero de marzo termina su carrera profesional en Noticias Caracol Gabriel Viana Saldarriaga, el camarógrafo de mil batallas. Con su lente, este gran profesional recorrió prácticamente el mundo, grabó celebridades y vivió con intensidad cuatro copas mundiales de fútbol en el Gol Caracol.



Adiós a uno de los grandes camarógrafos de Noticias Caracol

Fueron 44 años de carrera en la televisión colombiana los que hoy completa Gabriel Viana. "Primero estuve haciendo novelas. Estoy culminando mi carrera en la mejor empresa, que es Caracol", expresó el profesional.

Ha sido una vida de periodismo, de acompañar con su cámara a presidentes y cubrir la historia más difícil de este país, la del conflicto. "Ver el sufrimiento de familiares que han perdido a un ser querido, eso es muy triste", recalcó.

"Gabriel es un periodista gráfico, tiene el talento, el olfato, la intuición para saber en qué momento prender su cámara y captar una imagen, una declaración, una acción, una situación. Eso lo hace una persona única, maravillosa y que nos va a hacer una falta enorme", aseguró Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.



Gracias a su ojo y su oído periodístico, Colombia conoció la famosa jugadita de Ernesto Macías para que Iván Duque no oyera a la oposición en el Congreso. Su profesionalismo lo llevó a cubrir tres mundiales de fútbol.

"El fútbol para mí era lo máximo, así la jornada fuera larga no me importaba porque estaba en algo que me gustaba", comentó este talentosísimo camarógrafo.

"Con Gabriel era una efectividad al momento de grabar, de hacer las presentaciones", aseguró Jhonsson Rojas, periodista de Noticias Caracol y el Gol Caracol.

Gabriel Viana Saldarriaga es y será un profesor para periodistas y camarógrafos en formación. En medio de aplausos, este gran talento le dijo adiós a Caracol Televisión.

Hoy descarga su cámara un gran profesional, un hombre que con honores escribió en imágenes parte de la historia de Colombia. ¡Gracias, Gabriel!