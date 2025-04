Nuevas pruebas en desaparición de Tatiana Hernández: ¿qué se halló en el celular de la bogotana?

A Tatiana Hernández se la tragó la tierra, o el mar, hace dos semanas . Desde el 13 de abril, cuando salió del Hospital Naval de Cartagena, donde hacía sus prácticas, su paradero se convirtió en un misterio. La única prueba clara es un video tomado por unos turistas que la captan sentada en unas rocas a la orilla del mar.

En su recorrido desde el Hospital Naval hasta esas rocas pasaron unos 45 minutos. Incluso, el video donde se le ve, vestida con una blusa blanca y un short del mismo color, fue tomado hacia las 5 de la tarde, siendo este su última prueba de vida.

Tatiana, una joven bogotana de 23 años, había llegado a Cartagena para continuar sus estudios de Medicina. Desde el primer momento cuando se puso la alerta de su desaparición, la Universidad Militar Nueva Granada puso en evidencia su preocupación por lo que lo pudo pasar a la mujer. Su familia también señaló que este tipo de situaciones jamás habían pasado y la describieron como una persona dada a ayudar a sus seres queridos.

Y ahora la alerta sobre su desaparición no solo recorre los postes y muros de Cartagena y municipios aledaños, sino que la Interpol activó una circular amarilla para ubicarla tanto dentro de Colombia como en otros países.

Lucy Díaz, madre de Tatiana, dijo en diálogo con Noticias Caracol que tiene la certeza de que su hija no ingresó al mar, situación que se contempló en un primer momento y ocasionó que la Armada Nacional desplegara sus hombres para hallarla en el mar.

Según esta madre, quien ha recorrido todas las calles de Cartagena en busca de su hija e incluso lideró una manifestación en esa ciudad pidiendo su regreso, hay un testigo quien le manifestó que, supuestamente, una sola persona la aborda en las rocas donde fue vista en el video.

“Le habla por un determinado tiempo, no sé qué hace y, al parecer, como si fuese alguien conocido, ella toma la decisión por su propia voluntad de cruzar la avenida Santander e ingresar al centro histórico de Cartagena”, contó Lucy .

Y en la marcha de esta semana también se conoció el testimonio de David Espitia, novio de la joven bogotana, quien contó su preocupación por lo ocurrido con Tatiana. “Lo único que espero en este momento es que, donde sea que esté ella, porque yo sé que ella está... No está bien, pero está en algún lado, y está viva”, lamentó.



Nuevas pruebas sobre el caso de Tatiana Hernández

Con la circular de Interpol la búsqueda de la joven bogotana se intensificó y, según el diario El Tiempo, las autoridades ha recabado más pruebas en las que se ve a Tatiana camino a los espolones donde fue vista por última vez, sobre la avenida Santander, muy cerca a la entrada de la playa del barrio Bocagrande. Justamente, en esa zona, se hallaron algunas de las pertenencias de ella, como su celular.

Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril - Noticias Caracol

Su smartphone ahora cumple un papel clave para analizar sus últimas llamadas y mensajes, establecer con quién habló, qué había dicho en las horas cercanas a su desaparición y todo lo que rodeaba algunas circunstancias de su intimidad. Además, se tiene claro que a las 5:25 de la tarde de ese 13 de abril Tatiana ya no estaba en los espolones.

Sin embargo, la calidad de las imágenes no permite identificar si la mujer cayó en el mar, se va sola hacia el centro histórica o es irrumpida por alguna otra persona. El diario El Tiempo también detalla que, de acuerdo con investigadores del caso, algunos mensajes en el celular de Tatiana fueron eliminados en conversaciones con personas cercanas.

Los mensajes del celular de Tatiana que fueron eliminados de las conversaciones darían cuenta, entre otras cosas, del estado emocional de la joven, quien sí les había manifestado a sus amigos que se sentía algo estresada por las labores en el Hospital Naval de Cartagena. Por eso, según los investigadores, conocer el contenido de esos mensajes es parte clave para tejer alguna teoría de lo que puso pasarle a la estudiante de Medicina.

La Interpol también señaló que una de las características físicas de Tatiana son unos tatuajes en sus brazos. Uno de ellos, en el antebrazo, dice Residencia. Además, tiene una estrella en el abdomen. Para la mamá de Hernández, su hija fue raptada por alguna persona quien "la convenció o le aplicó alguna droga para, por su propia voluntad, haber atravesado la avenida. Sin embargo, no es algo que sea real, es el relato que me dio la persona que me dice haberla visto por determinado tiempo en este sector”.

