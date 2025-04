Nueva revelación de desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: novio habló de qué pudo pasarle

La misteriosa desaparición de la joven Tatiana Hernández, estudiante de Medicina bogotana, tiene tres hipótesis que son investigadas por las autoridades , quienes indagan el paradero de la mujer tras cerca de dos semanas sin conocer su rastro. Fue el 13 de abril del 2025 cuando fue vista por última vez saliendo del Hospital Naval, en Cartagena, desde entonces parece que la tierra, o el mar, se la hubieran tragado.

Los carteles de búsqueda desplegados por toda Cartagena y algunos municipios aledaños dan las señas de cómo vestía por última vez: una blusa blanca y un short de ese mismo color. Incluso, esta descripción fue la que arrojó la única pista, hasta el momento, de lo que pasó con Tatiana cuando salió del Hospital.

En un video de un turista se ve a la joven sentada sobre piedras a las orillas del mar, contemplando el atardecer hacia las 4 de la tarde de ese domingo. Por eso, una de las hipótesis que se teje es que podría haber caído al mar. La Armada Nacional, por su parte, ha desplegado durante estos días un numeroso grupo de búsqueda para hallarla en las aguas; sin embargo, no se ha encontrado ningún rastro.

Las otras dos hipótesis plantean que la joven se habría ido por su decisión y otra a que habría sido atacada, drogada y retenida por algunas personas. Por su parte, Lucy Díaz, madre de la joven, le dijo a Noticias Caracol que una persona le manifestó que Tatiana habría ingresado a la ciudad amurallada , donde siguió su recorrido, pero estos datos no han podido ser constatados debido a que muchas de las cámaras de seguridad de la zona no sirven.

Publicidad

“No ingresó al mar, pero estoy esperando resultados de la Fiscalía sobre esta investigación. Exactamente fue una sola persona la que la aborda en el lugar de los hechos, le habla por un determinado tiempo, no sé qué hace y, al parecer, como si fuese alguien conocido, ella toma la decisión por su propia voluntad de cruzar la avenida Santander e ingresar al centro histórico de Cartagena”, dijo Lucy.

Esta es la última pista que se conoce del paradero de Tatiana . Este martes, en Cartagena, un numeroso grupo de personas -en cabeza de la familia de la estudiante- marcharon por esa capital para clamar por su pronto regreso. Algunos allegados dicen que alguna persona inescrupulosa la habría drogado y desde entonces se le perdió su rastro. De hecho, algunas de las pertenencias de la mujer fueron halladas en la zona aledaña a la avenida Santander donde fue vista caminando.



¿Qué dijo el novio de Tatiana Hernández?

Durante la caminata de este martes se conoció el testimonio de David Espitia, novio de la joven bogotana, quien se mostró preocupado por lo que está ocurriendo con su ser querido. En su breve relato, manifestó que sabe que ella está viva, pero en condiciones difíciles. “Lo único que espero en este momento es que, donde sea que esté ella, porque yo sé que ella está... No está bien, pero está en algún lado, y está viva”, dijo.

La estudiante cursaba su semestre de medicina número 11. - Foto: redes sociales

Publicidad

Espitia también manifestó que su deseo es que su novia regrese a casa pronto y “en las mejores condiciones posibles”.

La mamá de Tatiana también recalcó que la principal sospecha es que fue drogada por una persona que la abordó cuando ella tomaba el sol cerca del centro histórico de la ciudad. “Es lo que realmente sospechamos. No tenemos ninguna evidencia que lo diga, pero eso es lógico porque nosotros no teníamos enemistad con nadie ni ninguna clase de inconvenientes”, añadió.

A Tatiana, quien estudia en la Universidad Militar Nueva Granada, la describen como una joven dada a ayudar a la humanidad. “No sé qué palabras le pudo haber dicho esta persona y la convenció o le aplicó alguna droga para, por su propia voluntad, haber atravesado la avenida. Sin embargo, no es algo que sea real, es el relato que me dio la persona que me dice haberla visto por determinado tiempo en este sector”, puntualizó Lucy.

Las autoridades aumentaron esta semana la recompensa a 200 millones de pesos por información que permita conocer el paradero de la estudiante de medicina.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL