Océano Pacífico, el hogar de las ballenas jorobadas: así es su viaje hasta Colombia

Como todos los años, desde julio hasta octubre, el Pacífico colombiano se convierte en el hogar de cientos de ballenas jorobadas, quienes, tras recorrer cerca de 8.500 kilómetros desde la Antártida, llegan a las aguas cálidas de esta región para dar a luz a sus crías.

Marco Antonio Suárez, director general de la Corporación Autónoma del Valle, explicó en Noticias Caracol en vivo , en el marco de la COP16, que las ballenas, en “su estado de adultez, llegan a medir hasta 18 metros y a pesar hasta 40 toneladas; los ballenatos hasta cuatro metros y pesar hasta una media tonelada”.

La Corporación Autónoma del Valle (CVC) adelanta investigaciones con el fin de garantizar la protección del cetáceo y campañas para los habitantes locales respecto al manejo de esta especie, que es de interés para todos.

Ballenas jorobadas prefieren las aguas de Colombia para tener sus bebés Colprensa

La ruta de las ballenas hacia el océano Pacífico

El biólogo marino Edwar Leonardo Sevilla, funcionario de la Dirección Ambiental Pacífico Oeste, comentó que con dos actividades se ha buscado la “sensibilización a motorista, intérpretes e incluso turistas. La mayor actividad que nosotros hacemos es la de control y vigilancia, tiene que ver con algunas entidades que hacen control a turista. Nosotros hacemos un control hacia la ballena. Ya con algunas otras entidades hemos hecho marcaje de ballenas, hemos identificado marcaje satelitales, hemos hecho el seguimiento de cómo debe ser la ruta de las ballenas dentro de la bahía y por fuera de ella, cómo hacen para su regreso y, cuando llegan acá a la zona de bahía Málaga, hacia dónde cogen o dónde están. Eso nos permite tener algún conocimiento de cómo es el estado de hacia dónde están migrando".

El mayor riesgo que corren las ballenas jorobadas es a causa de las mallas de pesca. En ocasiones quedan a la deriva en el mar y es fácil que se enreden y pueden hasta morir o, en su defecto, los grandes barcos mercantes las pueden golpear.

“La ruta para el ingreso del barco a la bahía de Buenaventura ya está determinada. Normalmente por esa ruta no hay no andan ballenas, pero obviamente la ballena no conoce la ruta que nosotros demarcamos y puede ser que pase por ahí. Si es golpeada por una por una embarcación de esas, que son muy grandes y que normalmente tiene el motor prendido, es porque la ballena venía algo enferma”, indicó Sevilla.

Las ballenas ayudan a regular la población de peces, transportan nutrientes desde las profundidades hacia la superficie del océano, lo que beneficia a otros organismos marinos. Además, absorben el dióxido de carbono del mar y lo almacenan en su cuerpo, lo que reduce los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por eso es vital trabajar en su conservación.

