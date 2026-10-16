Operación Blindaje 360 en Barranquilla logra caída de cabecillas criminales: más de 50 capturas

La fuerza pública asestó un nuevo golpe a las estructuras criminales en Barranquilla durante la madrugada del 16 de octubre. Unidades de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y el Gaula Militar protagonizaron lo que se denominó la Operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”. El presidente Abelardo de la Espriella acompañó el operativo desde el Comando de la Policía y, posteriormente, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se mostraron imágenes grabadas por los efectivos que ejecutaron las diligencias en simultáneo desde distintos puntos de la ciudad del Atlántico. En total, 587 uniformados hicieron parte de la operación.



La Operación Blindaje 360 estuvo dirigida contra las estructuras “narcoterroristas”, así como contra sus presuntas fuentes de financiación, y fue pensada para luchar contra crímenes de alto impacto como los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el control territorial. Las diligencias se dieron en la ciudad que ha sido vista por parte del Gobierno nacional como su sede alterna.

Los resultados de la Operación Blindaje 360

De acuerdo con De la Espriella, en la Operación Blindaje 360 cayeron presuntos cabecillas del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freso y Los Porteños. En las imágenes mostradas en un video del presidente se ve a varias de estas personas siendo capturadas en distintos puntos de Barranquilla.

Los resultados, trasladados a cifras, indican que, con corte a las 4:00 a. m., ya se habían efectuado 34 allanamientos y 56 capturas: 28 en flagrancia y 28 por orden judicial. Por delitos, las capturas se distribuyeron así: concierto para delinquir (16), hurto (13), tráfico de estupefacientes (9), porte ilegal de armas (8), homicidio (3) y otros (7). De momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha reportado más resultados, además de los publicados por el presidente.

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“Ya no serán los ciudadanos de bien, los ciudadanos decentes y trabajadores, quienes sientan intranquilidad: serán los delincuentes quienes padezcan el terror y el pánico por el accionar del Estado (...) Vamos a acabar con los grupos narcoterroristas y criminales en Barranquilla, con toda la fuerza y contundencia del Estado”, afirmó De la Espriella.



En Barranquilla, 587 hombres de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”, dirigida contra las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el… pic.twitter.com/ABEsRcp5Df — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 16, 2026

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Las cifras de delitos en Barranquilla y las diferencias con lo que reportó De la Espriella

En su alocución presidencial del 27 de septiembre, el mandatario había dicho que durante los primeros días de su administración los homicidios en Barranquilla se redujeron un 64 %, las extorsiones un 63 % y los hurtos un 24 %, en comparación con agosto del año pasado. Al consultar Siedco, la base de datos de la Policía y la Dijín donde se registran las estadísticas de esta clase de delitos, no hay información actualizada sino hasta el 31 de agosto y el 19 de septiembre, pero los datos disponibles ya muestran diferencias con las cifras que dio De la Espriella en su momento.

En el caso de los homicidios en Barranquilla, no hubo disminución, sino un aumento del 36 % frente a agosto de 2025: se pasó de 42 a 57 casos. En materia de extorsiones, sí hubo un decrecimiento en los números. De tener 75 casos en agosto de 2025, Barranquilla pasó a registrar 46, lo que representa una tendencia a la baja del 39 %.

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Sobre los hurtos —entendidos como los robos a personas, comercios, automotores, entidades financieras, motocicletas y residencias—, hubo una reducción de apenas el 19 %. En agosto de 2025 se registraron 1.187 casos, mientras que este año hubo 956 reportes. En otras palabras, ninguno de los delitos que mencionó el jefe de Estado tuvo una reducción superior al 50 %, como lo afirmó al país en su intervención.

María Paula Rodríguez Rozo

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