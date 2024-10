Padre de alumna fallecida en accidente vía La Mesa: "Este dolor no se lo deseo a nadie"

Detrás del trágico accidente del bus que se volcó en la vía Bogotá-La Mesa, el pasado 5 de octubre de 2024, hay decenas de historias de familias que quedaron incompletas por la repentina muerte de las cinco estudiantes, víctimas mortales del siniestro.

>>> También puede leer: Grave accidente de tránsito en la vía Bogotá - La Mesa deja 5 muertos y 23 heridos

Víctimas mortales del accidente en vía Bogotá-La Mesa

Las jóvenes estudiantes de veterinaria viajaban junto con otros compañeros desde Bogotá a cumplir con un trabajo comunitario en Bojacá, Cundinamarca. En medio del recorrido ocurrió el accidente.

¿Quiénes murieron en accidente vía Bogotá-La Mesa?

María Alejandra Blanco Bueno, de 22 años.

Karen Lorena Camero Galvis, de 18 años.

Valentina Cifuentes Rueda, de 19 años.

Mileidy Katherin Galvis Moreno, de 20 años.

Paula Andrea Camargo Marín, de 20 años.

Víctimas mortales de accidente en vía Bogotá-La Mesa Bomberos Cundinamarca -

Publicidad

“Mi hija es una guerrera, una luchadora, mi gran orgullo”, sostuvo Juan Carlos Blanco, padre de María Alejandra Blanco.

Cronología de los últimos momentos de una de las víctimas del accidente con su padre

El evidente dolor para estas familias los ha llevado a atesorar los últimos recuerdos que en vida tuvieron con ellas.

Publicidad

Juan Carlos Blanco, quién estuvo pendiente durante toda la salida académica de su hija María Alejandra, contó que recibió una foto antes de iniciar el viaje hacia Bojacá.

“La niña no me había contestado el celular en toda la mañana; entonces volví nuevamente a llamarla al teléfono y me contestó un teniente y él me dijo que el bus donde viajaba mi hija había tenido un accidente”, relató Juan Carlos Blanco, padre de una de las cinco estudiantes fallecidas.

Sobre las 6:23 de la mañana del pasado sábado, María Alejandra le escribió a su papá que todo estaba listo para iniciar el recorrido y envió otra fotografía de los buses contratados por la corporación en los que harían el viaje programado desde hace varios días.

“Siempre utilizan unos buses que verdaderamente, si les cobran bastante a los estudiantes, pues que vayan en unos buses que sean cómodos, que sean acordes para esto”, afirmó Blanco en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Publicidad

Sobre las 10:12 de la mañana, Juan Carlos le envió un nuevo mensaje a su hija, pero ya no hubo respuesta.

El cuerpo de María Alejandra ya fue entregado a sus padres, quienes hicieron un llamado en medio de su dolor.

Publicidad

Así lo dijo Blanco: “Que eso no vuelva a pasar, porque el sufrimiento y el dolor que yo siento en este momento no se lo deseo a ningún padre de familia".

Como Juan Carlos, el resto de las familias de las mujeres fallecidas y de los estudiantes heridos, piden a las autoridades que avancen en las investigaciones para esclarecer los hechos del accidente.

>>> También puede leer: Este es el listado de muertos y heridos en trágico accidente entre Bogotá y La Mesa