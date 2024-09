Paro camionero sigue, no hay acuerdo: líderes de Fedetranscarga

Tras la reunión entre ministerios y líderes del gremio de transportadores por el paro camionero que ya cumple dos días, se conoció que no hubo un acuerdo sobre la mesa.

En ese sentido, líderes de Fedetranscarga confirmaron que el paro camionero continúa. Se prevé bloqueos en diferentes arterias viales importantes en el país para este miércoles, 4 de septiembre de 2024.

Propuesta de mintransporte a gremio de camioneros

En medio de la reunión, la ministra de Transporte, María Constanza García, propuso que se suspendan futuros incrementos en el precio del ACPM en Colombia.

Con esta iniciativa, se mantendría el aumento de $1.904 en el valor del galón de dicho combustible anunciado el pasado 31 de agosto de 2024. Mientras que los incrementos futuros se congelan.

Los líderes del gremio de transportadores no estuvieron de acuerdo con la propuesta de la ministra y dejaron en claro que "nosotros no vamos a ser irresponsables de tomar decisiones por los compañeros que están saliendo día a día a la quiebra y que vamos desbordados, con nuestros conductores asesinados en carretera por la delincuencia que se vive hoy en día. No aceptamos las propuestas por parte de ustedes como Ministerio de Transporte".

Se espera que este miércoles se retome la mesa de diálogo para llegar a un consenso que permita levantar el paro camionero.

