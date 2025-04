Policía abrió proceso penal por muerte de niña en Cachipay: “Lamentamos la pérdida de esta menor”

Una niña de 8 años, identificada como Allison Yuliana Hernández Pinto , murió tras recibir un disparo en medio de una asonada registrada la noche del pasado viernes 4 de abril en el municipio de Cachipay, Cundinamarca.

La confrontación ocurrió durante un operativo policial en un predio conocido como el ‘antiguo matadero’, donde viven más de 40 familias.

Hacia las 10:00 p.m., uniformados llegaron al lugar con el propósito de atender un supuesto bloqueo de vía. La comunidad, sin embargo, asegura que se trató de un nuevo intento de desalojo. La tensión escaló rápidamente.

Una testigo del hecho manifestó: “Yo decía, yo voy a salir corriendo, pero no porque ya empezó la balacera, ¿y yo cómo iba a salir así si yo estoy sufriendo del corazón?, tengo hijos, tengo nietos".

En medio de gritos, piedras, machetes y disparos, los enfrentamientos se extendieron por varias calles de la zona. En el video de una cámara de seguridad se observa un hombre armado con un machete atacando a dos policías.

Allison fue impactada por una bala mientras se encontraba en la zona. La menor fue llevada al hospital sin signos vitales.

“Cuando yo vi a esa niña ahí botada en esa camilla, con un tiro acá (se señala la frente), la verdad me partió el alma porque a cualquier familia le duele”, relató Laura Pinto, familiar de la menor muerta.

Por su parte, Cornelio Pinto, familiar de la menor, expresó: “Es mi sobrinita y la verdad pues estas familias no hacen nada malo acá. Si ellos están aquí es porque no tienen recursos para vivir en otro lado, para pagar un arriendo. Ellos no le hacen mal al pueblo”.

En medio del caos, tres personas de la misma familia resultaron heridas. La comunidad indignada por la muerte de esta menor vandalizó el hospital local.

Desde la administración municipal señalaron que la intervención en el lote hacía parte de actividades de control en la zona, pero admiten que algunas personas estaban exaltadas y en estado de alicoramiento.

Miguel Cruz, secretario de gobierno de Cachipay, se refirió a los acontecimientos: “Las personas no recibieron esta actividad de control de buena manera, toda vez que se encontraban algunas de ellas en estado de exaltación. En todo caso, se encuentran los hechos como materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes, por lo cual no es dable en este momento afirmar alguna versión que hable de un descontrol en la situación”.

El secretario de Gobierno de Cundinamarca, general (R) Luis Fernando Navarro, habló con Noticias Caracol En Vivo sobre la asonada en el municipio de Cachipay. Dijo que, de momento, la instrucción que se tiene es que se adelante todo el trabajo interinstitucional pertinente para que se aclaren los hechos.

"El reporte que recibimos de Policía es de un bloqueo de una de las vías, alteración de las personas que están ahí, alto volumen, estado de alicoramiento (...) Hay unos videos donde se ve el nivel de agresividad de estas personas, con otras personas que están ahí y con la misma Policía Nacional", detalló el funcionario, quien aseveró que la misma comunidad fue la que llamó a las autoridades para que intervinieran el bloqueo.

Mientras continúan las labores del CTI de la Fiscalía para esclarecer la muerte de esta pequeña de 8 años y la comunidad pide justicia, la Policía de Cundinamarca se pronunció este sábado sobre la investigación disciplinaria que abrieron por estos hechos.

Policía de Cundinamarca abrió un proceso penal por muerte de Allison y tres personas más heridas

“Se dio inicio a un proceso penal por parte de la Fiscalía General de la Nación para determinar con claridad las circunstancias que enmarcaron estos lamentables hechos. Asimismo, se dispuso una indagación preliminar en términos disciplinarios. Lamentamos y rechazamos profundamente la pérdida de esta menor. Toda nuestra solidaridad con sus familiares”, adujo la coronel Sandra Lancheros Guzmán, comandante (E) de la Policía de Cundinamarca.

