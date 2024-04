Ahora no

Policía salvó a adulto mayor y a su mascota de morir en un pozo: el valeroso acto quedó en video “Es muy gratificante saber que voy por la calle y me señalan como el policía que salvó al adulto. Los niños se me acercan y me dicen que ellos quieren ser policías y para mí es un honor”, dijo el patrullero.