Por asesinato de Jaime Garzón, Estado colombiano aceptó su responsabilidad ante la CIDH

Tras casi 26 años de su asesinato, el Estado colombiano aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón Forero, en hecho ocurrido el 13 de agosto de 1999.

El Estado colombiano dijo, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, que en este se llevó a cabo con la “aquiescencia de agentes del Estado”, es decir, con el consentimiento de los agentes. Además, indicó que se presentaron dilaciones en el proceso.

Yebrail Haddad, coordinador de Defensa Jurídica Internacional, señaló que “el magnicidio de Jaime Garzón Forero en 1999 llevó a que sus familiares, a través de la Comisión Colombiana de Juristas, instaurara en 2011 una denuncia internacional contra el Estado colombiano, denuncia que se tramitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, frente a la cual, el Estado colombiano, inicialmente, planteó una postura negacionista. Ahora, por decisión del Estado colombiano, a través de una instrucción directa del señor director de la Agencia, César Palomino Cortés de la revisión del expediente, hemos tomado la decisión de reconocer, ampliamente, responsabilidad internacional del Estado por el vil asesinato de Jaime Garzón”.

Según Haddad, la determinación se tomó porque “se ha violado, por supuesto, su derecho a la vida, su derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de pensamiento y expresión y los derechos a la garantía y protección judicial, que están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Finalmente, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mencionó que “esta decisión de reconocimiento de responsabilidad internacional no va a subsanar el dolor, no va a devolver a Jaime Garzón, pero sí se constituye en un paso importante para la búsqueda de la verdad, la justicia, de la reparación integral y de las medidas de no repetición”.

El fallo de la Agencia dice que “el Estado colombiano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad internacional por la muerte del periodista y líder de opinión Jaime Hernando Garzón Forero, quien fue asesinado el 13 de agosto de 1999 mientras se dirigía en su automóvil hacia su lugar de trabajo”.

Agrega que “el Estado lamenta profundamente los hechos que resultaron en el silenciamiento de uno de los más destacados líderes de opinión y periodismo crítico del país, lo que constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto. A través de las observaciones, se señaló que el avance de las investigaciones ha permitido establecer que el plan criminal fue ejecutado con la aquiescencia de agentes del Estado”.

¿Quién fue Jaime Garzón?

Jaime Hernando Garzón Forero fue un periodista, abogado, humorista y activista colombiano, ampliamente reconocido por su crítica social y política. A través del humor y la sátira, Garzón se convirtió en una voz influyente en la denuncia de la corrupción, la violencia y las injusticias que azotaban a Colombia durante los años 90, un período marcado por el conflicto armado, el narcotráfico y la crisis institucional.

Garzón inició su carrera como político, llegando a ser alcalde menor de Sumapaz. Sin embargo, alcanzó la fama nacional como comunicador y comediante en programas de televisión como Zoociedad, Quac, el noticiero y ¡Quac! El noticiero de la gente, donde creó personajes memorables que reflejaban las problemáticas del país. Más allá de su trabajo en medios, se destacó por sus esfuerzos como mediador humanitario, facilitando la liberación de secuestrados en medio del conflicto.

Foto: Ministerio de Cultura

El 13 de agosto de 1999, Garzón fue asesinado en Bogotá. En la madrugada de ese día, mientras se dirigía a su trabajo en Radionet, dos sicarios en motocicleta interceptaron su vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones. El crimen generó una profunda conmoción nacional.

Las investigaciones revelaron que el asesinato fue planeado por estructuras criminales con la participación de agentes estatales. Garzón había recibido amenazas debido a sus denuncias públicas y a sus labores de mediación. La impunidad y las dilaciones judiciales caracterizaron el caso durante años.

