Atentado Miguel Uribe: Fiscalía imputa por homicidio agravado a cuatro de los presuntos implicados

La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles que imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los seis presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Noticia en desarrollo.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

