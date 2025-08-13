Publicidad

Atentado Miguel Uribe: Fiscalía imputa por homicidio agravado a cuatro de los presuntos implicados

El ente acusador señaló en un comunicado que "las investigaciones (del magnicidio) continúan para lograr la identificación y judicialización de los determinadores y otros implicados en el crimen".

Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Turbay.
X: @MiguelUribeT
Por: William Moreno Hernández
|
Actualizado: agosto 13, 2025 07:54 p. m.

La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles que imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los seis presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Noticia en desarrollo.

