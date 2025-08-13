Atentado Miguel Uribe: Fiscalía imputa por homicidio agravado a cuatro de los presuntos implicados

Actualizado: agosto 13, 2025 07:54 p. m.
La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles que imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los seis presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Noticia en desarrollo.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARACOL