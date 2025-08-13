Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Bus del Sitp chocó contra una vivienda en Suba, Bogotá: autoridades ya se encuentran en el punto

Bus del Sitp chocó contra una vivienda en Suba, Bogotá: autoridades ya se encuentran en el punto

El hecho se registró en horas de la noche. Por ahora se desconoce si hay personas heridas por el incidente.

Choque Bogotá.jpg
Las autoridades ya se encuentran en el punto de los hechos. -
Foto: Tránsito Bogotá
Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
|
Actualizado: agosto 13, 2025 10:09 p. m.

Un impactante choque de un bus del Sitp se registró en la noche de este miércoles 13 de agosto en Bogotá. Los hechos acontecieron en la localidad de Suba, más exactamente en la calle 132 con carrera 152 hacia las 9:41 de la noche. Aunque en el punto ya se encuentran Unidades de Tránsito, ambulancia y Bomberos, por el momento se desconoce si se presentaron heridos de gravedad ni las circunstancias de lo ocurrido.

Noticia en desarrollo...

