Representante a la Cámara Julio César Triana sufrió atentado en Huila: vehículo impactado con bala

El representante a la Cámara Julio César Triana, miembro del partido Cambio Radical, denunció este miércoles que fue víctima de un atentado con armas de fuego, mientras salía del municipio de La Plata, en el departamento de Huila. "A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos", manifestó Triana en un mensaje en el que dio a conocer el hecho. En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Augusto Rodríguez, director de UNP, confirmó el atentado.

En un comunicado posterior, Cambio Radical señaló: "En repetidas ocasiones hemos denunciado las amenazas en su contra (se refiere a Julio César Triana), sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias para su protección". Y agregó: "No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país".

Noticia en desarrollo.

