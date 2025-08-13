Hermana de joven apuñalado de muerte en Itagüí revela nueva versión del caso: "Una patada"

La reciente noticia sobre el asesinato de Esteban Yepes, el joven de 19 años que fue apuñalado de muerte por un habitante de calle, continúa provocando indignación entre los ciudadanos de Itagüí. En torno al macabro crimen, testigos y familiares del joven han hablado con diferentes medios de comunicación para explicar, con detalle, cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales se presentó el hecho.

El padre de Yepes fue el primero en dar información sobre lo que habría provocado la inaceptable reacción del señalado asesino, quien fue identificado como William de Jesús Cadavid. Contó a El Colombiano que su hijo había salido a pasear a su mascota después de regresar de su curso de inglés. De repente, el señalado homicida pasó junto a él y, tras varios segundos de observarlo, se abalanzó en su contra y lo hirió con un puñal, sin aparente razón alguna.

Esteban Yepes se había graduado en 2024 y actualmente estaba enfocado en su preparación académica y el aprendizaje de idiomas. Esto, con el objetivo de ingresar a la universidad, ya que aspiraba a convertirse en administrador de empresas. Además, el entrevistado contó al medio citado que su hijo estaba buscando empleo para poder financiar sus estudios. “Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poderse ayudar con sus estudios”, dijo el padre al medio antioqueño.

Aunque el padre dijo que, al parecer, el ataque ocurrió sin razón alguna, la versión que su hermana, Viviana Yepes, le dio al medio regional Mi Oriente fue totalmente distinta. Y es que, según su propio relato, presuntamente Esteban y el habitante de calle habían tenido un breve intercambio de palabras que pudo haber provocado el macabro desenlace.



El testimonio de la hermana de Esteban Yepes, joven asesinado por habitante de calle en Itagüí

Viviana le comentó al medio regional que su hermano le había hecho un reclamo al habitante de calle señalado de asesinarlo luego de que este hubiera pateado a su mascota. "Mi mamá mandó a mi hermano a la veterinaria con el perrito… el habitante de calle como que le puso una patada al perro y mi hermano le dijo que no lo hiciera. Él siguió caminando y el hombre lo esperó para atacarlo por detrás", dijo.

Y es que en el video que registró el trágico asesinato se logra identificar al joven Esteban Yepes saliendo de la veterinaria junto a su mascota, cuando lo cruzó el habitante de calle y posteriormente cometió el delito. Aunque por el momento todo lo acontecido es materia de investigación por parte de las autoridades, estos testimonios han contribuido al esclarecimiento de lo ocurrido.

La entrevistada por el medio Mi Oriente también dijo que no deberían presentarse este tipo de incidentes para que las autoridades tomen las medidas correspondientes. Y es que, aunque no se ha confirmado de manera oficial, usuarios en redes sociales que aseguran vivir en la zona en la que se presentó el incidente dijeron que el señalado homicida era una persona agresiva con quienes no le daban dinero. "Tienen que pasar estas cosas para que empiecen a tomar cartas. Tiene que haber una muerte para que reaccionen. Lo que hagan no nos lo va a devolver”, añadió.



¿Quién es el señalado autor del crimen contra Esteban Yepes, en Itagüí?

El principal sospechoso del ataque al joven Esteban Yepes en Itagüí fue identificado como un hombre en situación de calle, descrito por testigos como alguien de edad avanzada, con una chaqueta gris, poco cabello y una espesa barba blanca. Según los relatos, el individuo habría sacado un arma cortopunzante de uno de sus bolsillos y la utilizó para herir de muerte al joven.

El secretario de Seguridad del municipio, Rafael Andrés Otálvaro, confirmó que el presunto agresor es William de Jesús Cadavid, un hombre de 77 años. La Alcaldía de Itagüí anunció su captura a través de redes sociales, destacando la acción conjunta de las autoridades: “¡Capturado! Gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional, y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras de seguridad, llegamos hasta Envigado para capturar al responsable del asesinato de un joven de 19 años en la zona Centro. ¡Rápido actuar para evitar impunidad!”, indicó el comunicado oficial.

