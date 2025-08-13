Así quedó la camioneta del congresista Julio César Triana tras ataque a tiros: había sido amenazado

El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció este miércoles que fue víctima de un ataque a tiros, del cual salió ileso, cuando se movilizaba en una camioneta por una carretera del departamento del Huila. "Nos desplazábamos del municipio de La Plata, Huila, hacia Neiva. En una zona de curvas salen alrededor de seis tipos, uno de ellos le hace señales al otro señalando el vehículo y de manera repentina los otros dos tipos, dos de los tipos, se hacen al frente de la vía y abren fuego contra el vehículo", le relató Triana a Noticias Caracol. "El vehículo fue impactado ocho veces y en el lugar en el que yo venía, lamentablemente fueron casi tres impactos en el lugar en el que venía sentado", agregó.

En las imágenes que difundieron desde su equipo de prensa se ven al menos tres impactos de bala en los vidrios delanteros y traseros de la camioneta, en la que viajaban seis personas que salieron ilesas. Este noticiero también conoció otras fotografías en las que se ven a detalle los impactos de bala. En su denuncia, Triana aseguró que el vehículo recibió disparos de fusil y pistola.

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que el Ejército se enfrentó a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que atacaron a tiros la camioneta en la que se desplazaba el representante a la Cámara. "Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado. La zona tiene presencia de los grupos del narco (alias) 'Iván Mordisco'", expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X. Petro se refirió a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, uno de los comandantes más importantes de las extintas FARC y que hoy dirige la mayor facción disidente de esa guerrilla, el Estado Mayor Central (EMC), que opera en varios departamentos del país e incluso en la frontera con Venezuela. En efecto, en el municipio donde ocurrió el ataque contra el representante a la Cámara opera el Estado Mayor Central (EMC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de grupos de delincuencia común.

Así quedó la camioneta de Julio César Triana. Archivo particular

"Soldados del Grupo Liviano de Caballería N.° 6 lograron asegurar el área, mientras aeronaves del @Ejercito_Davaa y @FuerzaAereaCol adelantan la extracción aérea del congresista. En la zona permanecen desplegadas unidades de la Novena Brigada, bajo el mando de su comandante, para continuar las operaciones de seguridad y garantizar el control territorial", señalaron desde el Ejército, quien custodió al congresista.

Por su parte, el partido Cambio Radical señaló que el vehículo del congresista quedó "totalmente destruido" y lamentó el ataque. "No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país", agregó el partido en un comunicado.

Cabe mencionar que Triana aseguró que ha recibido amenazas de muerte y que a pesar de que lo había denunciado, las autoridades, dice, no le han prestado atención. Noticias Caracol habló con Augusto Rodríguez, director de Unidad Nacional de Protección (UNP), quien detalló que el representante Triana "está acompañado de un escolta de la UNP y tres escoltas de la Policía Nacional". No obstante, confirmó que las denuncias de las amenazas ya llegaron a la Policía Nacional y que la UNP recibió un requerimiento para que las medidas de seguridad del congresista sean reforzadas.

Por lo pronto, el Gobierno nacional citó al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral. Así lo anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, en sus redes sociales. "Para mañana (este jueves) a primera hora he citado al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, CORMPE, con la presencia del director de la @PoliciaColombia, el director de la @UNPColombia, Fuerzas Militares, @mindefensa, entre otros, para analizar y tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros", escribió en X.

