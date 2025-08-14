Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video muestra momento exacto en que bus del SITP se estrelló contra vivienda y embistió a mujer

Video muestra momento exacto en que bus del SITP se estrelló contra vivienda y embistió a mujer

En la noche del miércoles 13 de agosto se registró el choque de un bus del SITP contra una vivienda en el barrio Toscana de la localidad de Suba. El vehículo también chocó contra dos peatones que se encontraban en el andén.

Video muestra momento exacto en que bus del SITP se estrelló contra vivienda y embistió a mujer
Captura de pantalla de videos del accidente de tránsito.
Redes sociales
Por: Mateo Medina Escobar
|
Actualizado: agosto 14, 2025 07:04 a. m.

Un impactante choque de un bus del Sistema de Transporte Urbano de Bogotá SITP quedó registrado en video. El siniestro vial se dio en la noche del miércoles 13 de agosto en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, donde el bus se subió al andén y se estrelló contra una vivienda del barrio Toscana. Además, el vehículo embistió a una mujer que iba caminando por la acera.

"Se presenta choque contra objeto fijo, en la localidad de Suba, bus colisiona contra una vivienda, en la calle 132 con carrera 152. Unidades de la Policía de Tránsito, ambulancia y Bomberos Oficiales de Bogotá en el punto", se lee en el informe de la cuenta Bogotá Tránsito, dedicada a dar a conocer en tiempo real el estado de la movilidad en la capital colombiana. El hecho fue reportado sobre la 9:41 p. m. del miércoles.

En un primer momento no se conoció la cantidad de heridos ni la razón del accidente. Sin embargo, en un video publicado en redes sociales se muestra el momento exacto del choque y evidencia que la principal víctima del siniestro fue una mujer, al parecer de la tercera edad.

¿Qué muestra el video?

En el video se ve que la mujer va caminando por el andén y pasó junto a otras dos personas que están hablando entre ellos. El bus entra en la imagen por el costado izquierdo y se dirige de manera diagonal por la vía directamente al lugar por el que pasa la mujer. El vehículo, poco antes de embestir a la mujer, alcanza también a golpear a una de las personas que estaba charlando en la calle.

De acuerdo con reportes iniciales, la mujer fue trasladada a un centro médico donde se encuentra estable. La cuenta de Bogotá Tránsito y otro video en redes sociales muestra que el bus del SITP quedó estrellado contra una vivienda. Por ahora no se han declarado las razones por las que el bus haya perdido el control y entrado en contacto con el andén peatonal.

Video muestra momento exacto en que bus del SITP se estrelló contra vivienda y embistió a mujer
Bus del SITP que chocó contra vivienda y embistió a mujer.
Foto: Tránsito Bogotá

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

