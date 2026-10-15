Dragoneante del Inpec fue asesinado en Girón, Santander, dentro de establecimiento comercial

Diego Acevedo Garzón, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue asesinado cuando estaba fuera de turno en Girón, municipio de Santander, este 14 de octubre. Las autoridades confirmaron el ataque sicarial en horas de la noche de este miércoles. El Ministerio de Justicia, por su parte, rechazó este hecho de violencia, que ocurre en una semana que ha estado marcada por homicidios de más funcionarios en el territorio colombiano.



Dos días antes del asesinato de Acevedo, ocurrió un hecho similar en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). El blanco del ataque fue el dragoneante Bryan Rangel Saavedra, quien se encontraba en una estación de servicio por la noche del 12 de octubre para tanquear su carro después de salir de turno. El servidor fue impactado por proyectiles de arma de fuego que le quitaron la vida. El 10 de octubre, los funcionarios Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín se salvaron por poco de un intento de atentado cuando salían de la cárcel El Bosque de Barranquilla.



Nuevo atentado contra guardia del Inpec

De acuerdo con la información preliminar que divulgó el Ministerio de Justicia, el funcionario Diego Acevedo Garzón estaba en un establecimiento de Girón y, ya fuera de su turno, fue interceptado por hombres armados que le dispararon. Aunque el hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital Universitario de Santander en un intento por salvarle la vida, Acevedo falleció.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad a los allegados del trabajador asesinado, así como a la comunidad penitenciaria.

“La violencia contra quienes sirven al Estado es inaceptable. Ningún funcionario del sistema penitenciario debe ser víctima de intimidaciones o ataques contra su vida e integridad. El Ministerio hace un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, declara el Ministerio en su comunicado en el que lamentó lo sucedido.

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La entidad reiteró que el hecho continúa en etapa de verificación y pidió abstenerse de especular sobre los posibles móviles del crimen. Mientras tanto, las autoridades locales alzan la mano para pedir ayuda, sobre todo medidas de protección para el personal de la cárcel Palogordo. Ese fue el llamado que hizo el secretario de Seguridad de Girón, Juan José Gómez, quien advirtió que las capacidades de la administración están desbordándose ante las amenazas que hay contra funcionarios del Inpec. Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz convocó un consejo de seguridad metropolitana para coordinar acciones que permitan capturar a los responsables y proteger a los trabajadores del Instituto Penitenciario.



Contexto de los ataques contra funcionarios del Inpec en Colombia

Los asesinatos contra funcionarios del Inpec coinciden también con los traslados entre cárceles que ha ordenado el Gobierno nacional, los cuales fueron ratificados por el presidente Abelardo de la Espriella. Y es que estos movimientos penitentenciarios figurarían como la principal causa de las retaliaciones. Desde que De la Espriella llegó al poder, más de 500 reclusos de alto perfil han sido trasladados. A los atentados se les suma hostigamiento registrados en la cárcel Modelo de Barranquilla y la cárcel de Ternera (Cartagena). Entre 2025 y 2026 se han registrado por los menos 500 amenazas contra funcionarios que han sido denunciadas en numerosas ocasiones por el sector penitenciario de Colombia. Mientras tanto, los trabajadores del Inpec y sus representantes piden que las vidas de los funcionarios no sea instrumentalizada. Al mismo tiempo, exigen más garantías para su trabajo.

María Paula Rodríguez Rozo

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