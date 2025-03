Primicia: este es el audio que revela el poder corruptor de Papá Pitufo en la Policía

Durante 17 años el patrullero de la policía Wilmar Alejandro Burbano investigó algunos de los casos más difíciles del país. Desde los pasos del Tren de Aragua hasta los crímenes del ELN. En 2023 incluso fue finalista en el concurso al mejor policía de Colombia, tal como lo muestran fotografías el día de la ceremonia. Él hacía parte de un equipo élite de la Interpol. Pero su suerte cambió cuando empezó a investigar al capo del contrabando en Colombia: Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo".

Burbano sabía todo de "Pitufo": dónde comía, cómo se movía, con qué personas trataba. Durante un año fue su sombra en Bogotá y Cartagena dentro del expediente que adelantaba el fiscal Andrés Marín. Pero tras la filtración de esa investigación en octubre de 2023 le cayó la roya. "Papá Pitufo" se voló a España, a él lo sacaron del proceso y ordenaron trasladarlo a La Guajira, donde se mueve a sus anchas el contrabando de "Pitufo" y sus secuaces.

Arrinconado y decepcionado, renunció a la Policía en julio de 2024 y terminó lavando motos en el sur de Bogotá para tratar de ganarse la vida. Pero con las recientes revelaciones sobre los tentáculos de "Pitufo" terminó amenazado y perseguido por la mafia del contrabando que combatió. Hace pocos días salió del país con su familia para salvar su vida. Pero antes dejó una extensa denuncia en la Fiscalía en la que relató cómo la corrupción en la Policía al servicio de alias "Pitufo" enterró la investigación que pretendía justamente ponerlo tras las rejas.

El 4 de junio de 2024, pocos días antes de su salida de la Policía tras negarse a cumplir el traslado a La Guajira, el investigador Burbano y dos compañeros de ese grupo élite de Interpol se reunieron con el director de esa unidad policial, el coronel Mario Javier Durán. Por seguridad, Burbano grabó esa charla de casi una hora, cuyo contenido promete levantar ampolla. La razón: el propio director de la Interpol le reconoció a sus hombres que en la Policía había poderes que consiguieron torpedear la investigación contra "Pitufo".

Coronel Mario Javier Durán: "Es lo que yo he dicho desde hace años, pero hay unas voces poderosas por parte de unas corrientes de la misma institución que manejan poder, que tenían interés de que esto no se imputara como lo teníamos nosotros proyectado porque (inaudible), y así fue, y se dañó el caso y (inaudible) todos esos manes están libres y no hay nada y acá están trasladados ustedes y yo".

El alto oficial fue más allá cuando sus hombres le pidieron detener sus traslados al Valle del Cauca, Chocó y La Guajira, es decir, a la boca del lobo, donde "Pitufo" tiene todo el poder y un brazo armado.

Coronel Mario Javier Durán: "Entonces yo créanme que lamento siempre esta situación, lamento siempre esta situación, tal vez no visualizábamos o creo que sí, eso estaba claro, el poder al que nos enfrentábamos y lo que suponíamos se materializó en una realidad. De verdad (pitufo) es una persona muy poderosa y véalo que está en libertad, está allá en asilo y se está defendiendo, y qué otra conclusión: esa vaina engavetada".

El coronel Durán incluso reconoció que el mayor César Ortiz, investigador principal en este caso, fue llamado a calificar servicios por sus pesquisas contra el zar del contrabando.

Coronel Mario Javier Durán: "Este caso como ustedes lo entienden a la perfección, esto pisó muchos callos, esto tal vez sabíamos cómo iba a iniciar, con 12 capturas, pero no se sabía cómo iba a terminar, si se tenía en cuenta que esa gente tal vez hablaba, tal vez se acogía a un principio de oportunidad, tal vez iban a acusar a otra gente más y hermano por eso pasó lo que pasó, por eso se adelantaron a la operación con otra vaina ahí y ese caso ustedes y nosotros (inaudible). Hermano, es un tema que no es del ámbito mío, eso no está en la esfera mía, eso generó la salida de César (Ortiz), nuestro amigo, todos conocemos a cesar, ustedes lo conocen hace mucho más tiempo, pero yo conocí a César. Entonces hermano son situaciones que pasó, pues pasaron, ya hermano ponernos a llorar ahí por la leche que se derramó, pero eso qué, en qué cambia las cosas, en qué cambia las cosas".

Durán, en esencia, les dijo a sus policías que a pesar de que sabía que habían hecho una investigación impecable, no podía protegerlos y que a todos les tocaba resignarse a las decisiones del alto mando.

Coronel Mario Javier Durán: "Muchachos, yo la verdad, yo me solidarizo, pero vuelvo y les digo: yo en los escenarios en que lo he transmitido he dicho lo que acaban de escuchar y son decisiones impulsadas por corrientes y fuerzas dentro de la misma institución que no están interesados en que nosotros hiciéramos eso (inaudible) (…) yo qué puedo hacer, guevón, yo qué puedo hacer (inaudible), para la verdad el tiempo (…) y poder esperar a que pase ese tiempo para poder enderezar las cosas (...). A nosotros nos hicieron un montaje pegado con no sé qué inventos, pero vuelvo y le digo hermano, ante eso, pues yo qué puedo decir, hay impotencia en este momento porque realmente yo no tengo el músculo ahorita como pa' decir: marica, tranquilos, yo les deshago ese traslado. No, la orden se dio".

En ese momento de la conversación, uno de los investigadores cuyo nombre nos reservamos por seguridad dijo sentirse decepcionado con la Policía. En especial porque lo sacaron trasladado para el Valle del Cauca. Precisamente, la zona principal de influencia de la organización delincuencial de Diego Marín.

"Pero sí me parece también irresponsable, mi coronel, y no sé quién haya dado la orden, porque no me atrevería a juzgar a nadie, quién haya dado la orden para el tema de los traslados, pero me parece un acto de irresponsabilidad por ejemplo en mi caso, yo hablo personalmente, salir para el valle del cauca donde la zona de injerencia más fuerte de esos bandidos pues es allá, me parece a mí que es un mensaje erróneo, que no se están estudiando realmente las cosas, que no se están estudiando realmente las cosas, eso es un acto de irresponsabilidad, me parece que la policía no nos está, en mi caso estoy hablando, no nos está brindando las garantías al menos mínimas para laborar, y de verdad eso sí a mí me deja, lo voy a decir abiertamente, decepcionado totalmente de la institución, me parece a mí que es abusivo, es irresponsable, las cosas no funcionan así (…) Si a mí en el fondo me hubieran echado yo hubiera dicho “listo”, o sea ver la sevicia con la que están haciendo las cosas me parece que no es la forma correcta, actúen en derecho y en derecho se les responde, pero no de esta forma tan baja y tan rastrera”.

Los investigadores que persiguieron durante más de un año a la organización de "Papá Pitufo" terminaron así: acorralados y temiendo por su vida.

Intendente de interpol: "Que no es justo lo que están haciendo, que me parece arbitrario, que están exponiendo las vidas de nosotros. El señor va allá para la guajira, allá también hay una zona de injerencia del contrabando, que quién la maneja, la maneja pacho, eso para nadie es un secreto. Y el señor va pal chocó, que la interpol sobra (inaudible). Entonces me parece a mí que esa no es la forma de hacernos el mensaje, si nos quieren asustar, si nos quieren acorralar, creo que esa no es la manera. Actúen en derecho. Hombre, aprendan a reconocer que uno hizo un trabajo (…) Y si usted va y revisa la hoja de vida de cada uno de nosotros no va a encontrar nada, de pronto una mancha en la impresora cuando la impriman. No más (…) Yo cumplo el traslado, yo cumplo el traslado, pero lo cumplo con temor, pero eso yo lo quiero dejar claro".

En la reunión se habló de otro tema espinoso: la filtración de información a Diego Marín tras el encuentro reservado en el Ministerio de Defensa el 10 de octubre de 2023. El propio patrullero Burbano recordó que a partir de ese día empezaron las amenazas para el grupo de investigadores y el fiscal Marín.

Videos de Papá Pitufo. Noticias Caracol

Wilmar Alejandro Burbano: "Cuando ve eso pues el ministro de Defensa queda así, se (inaudible) con cierta persona y ahí comienza el calvario para todos nosotros. Cierto. Pasa ese tema ahí. Amenazan. Sale el doctor y lo amenazan en la noche, se filtra el audio donde lo amenazan al doctor en la noche, saben de la investigación y lo que nosotros estamos haciendo de las vigilancias, se filtra todo eso, comienza ya algo contra el agente encubierto también y ya comienza contra nosotros".

En ese momento, el otro investigador de Interpol manifestó preocupado:

"Yo me imagino a Diego Marín viendo esas evidencias qué puede pensar. Le sacamos a la hija, al hijo, al gato, al perro, a la mamá, al tío, al abuelo, al hermano. ¿Qué cree que puede pensar ese señor? Imagínese, nos metimos con el patrimonio en España, en Estados Unidos, en Colombia. Le escarbamos en empresas desde hace 40 años, ¿qué puede creer que puede pensar ese man?".

Fue ahí cuando el jefe de la Interpol, que también conocía los detalles del proceso, reconstruyó brevemente el momento en que la investigación colapsó y cómo entró en escena el mayor Peter Steven Nocua, entonces director de la policía fiscal en Cartagena para informarle a "Pitufo" que la Fiscalía estaba encima de él.

Coronel Mario Javier Durán: "Muchachos, eso es lo que hay, yo solo les digo, pues hermano, yo acá solamente soy un instrumento, pero nosotros somos víctimas del juego sucio (inaudible) todo porque había un conflicto casado entre el fiscal Marín y esa coronel, y el fiscal la tenía denunciada, ¿no?, por fuga de información a esa coronel por ese video. Y que esa reunión donde estuvo el ministro (Iván Velásquez), la coronel (Julie Ruiz) y el fiscal (Andrés Marín), se habló del capitán (Nocua) y ahí esa misma noche la coronel lo mandó a citar al polígrafo, al otro día. Y ahí ese capitán, el mayor, llama a Diego Marín".

Según el coronel Durán, el traslado de los investigadores se debió a la supuesta molestia del ministro de Defensa Iván Velásquez. Alguien le dice a él y al director de la Policía que sus nombres aparecían en un informe judicial relacionado con "Pitufo".

Coronel Mario Javier Durán: "Todos sabemos qué pasó, todos sabemos el trabajo de ustedes, hablar es fácil, pero de ahí a que haya alguien a comprobar o a demostrar que acá se hizo algo al margen de la ley, pues no, cierto que no. No. A mí, a mí el señor director me dijo que había un informe de uno de los investigadores en donde, pues, nombraban al ministro de defensa y al director de la policía y yo nunca leí ese informe, yo nunca le di trámite a un oficio si quiera parecido".

La realidad es que ese documento que alerta sobre la filtración de la información en el Ministerio de Defensa sí existió y fue elaborado por el suboficial Wilmar Alejandro Burbano. Pero allí nunca se asignó ninguna responsabilidad por la filtración. El reporte se limitó a reseñar sin nombres los cuatro asistentes a la reunión en el Ministerio de Defensa. Nada más. El jefe de Interpol les pidió a sus investigadores subrayar ese aparte del informe porque se ofreció a aclararle la confusión al general Salamanca.

Coronel Mario Javier Durán: "Y subrayémoslo con el resaltador y yo se lo llevo a z1 (código con el que se conoce el director de la policía). Vea mi general, acá se tomaron decisiones administrativas con estos muchachos, puta, los mejores investigadores y eso fue lo que generó, eso fue lo que usted me ordenó, este es el informe, acá en ningún momento dice que es que el ministro filtró información o que el general tiene vínculos con Siego Marín. No, nunca".

El coronel Durán fue enfático en que había que decirle al director de la Policía que lo estaban mal informando.

Coronel Mario Javier Durán: "Yo no puedo a mi general (Salamanca) desgastarlo con toda la hijueputa historia tan larga, hay que es ir al grano: “mi general esto es lo único que hay y es esto y a usted le voltearon el discurso” (...) coronel Durán, y por lo menos decirle eso (a Salamanca), mi general yo de verdad como siempre se lo he dicho pero ahorita ya tengo el informe, pero de mi parte nunca salió un informe hablando mal de usted ni del ministro, ni idiota que yo fuera, yo solamente y judicialmente tengo y está comprobado que judicializamos a 12 bandidos, los únicos uniformados era un mayor y ese capitán, no más, ni de pa' arriba, yo no sé a usted qué cuento le echó mi general, no sé qué discurso directo le dio la inteligencia, pero judicialmente le estoy dando (inaudible), yo no sé, mi general, usted es más informado que yo, pero no sé si lo están bien informando".

Las sospechas de la mala información al ministro de Defensa y al director de la policía, según el coronel Durán, recaían en la jefa de contrainteligencia, la coronel Julie Ruiz, protagonista de la reunión en el ministerio de Defensa. No es claro si el jefe de la interpol finalmente le pudo dar esta explicación al general Salamanca, como se los prometió a sus subalternos. Sin embargo, meses después sí se reversaron un par de traslados. Para esa época, sin embargo, ya el patrullero Burbano había pedido el retiro y la investigación del fiscal había quedado en el limbo.

Coronel Mario Javier Durán: "A nosotros nos hicieron un montaje pegado con no sé qué inventos, pero vuelvo y le digo, hermano, ante eso, pues, yo qué puedo decir".

La grabación de este encuentro resulta muy reveladora. Se trata de la confesión velada de un alto oficial de la policía, ni más ni menos que el jefe de la Interpol. Un cargo que tiene interlocución con las principales agencias judiciales mundo, le reconoció a sus hombre que, esta vez, "Papá Pitufo" fue más fuerte que el Estado mismo. El coronel Durán también salió de la policía en 2024.

