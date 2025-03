Exclusivo: los detalles desconocidos de la filtración que truncó la investigación contra Papá Pitufo

Una reunión del más alto nivel en el Ministerio de Defensa llevada a cabo el 10 de octubre de 2023 cambió el rumbo de la investigación que la Fiscalía adelantaba contra el mayor contrabandista del país: Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Ese día se reunieron el ministro de Defensa Iván Velásquez; la jefe de contrainteligencia de la Policía, la coronel Julie Ruiz; el fiscal del caso, Andrés Marín, y su jefe en la entidad Leonardo Quevedo. El motivo del encuentro giró en torno a los avances en la investigación y la seguridad de un agente encubierto de la Policía que llevaba un año infiltrado en las entrañas de la organización de "Papá Pitufo" y que estaba entregando información relevante a la Fiscalía.

Lea también: “Es un cáncer en la institución”: general Carlos Triana sobre escándalo de ‘Papá Pitufo’

Se trata de Álvaro Galvis, un suboficial que llegó a la investigación del fiscal Marín cuando oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía se lo presentaron. Galvis, quien trabaja en la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en Cartagena, era testigo de excepción del poder corruptor de "Pitufo" con las autoridades y durante meses entregó pruebas de oficiales corruptos y delató cargamentos de cigarrillo.

Publicidad

Aunque era cuestionado por algunos sectores de la Policía, él era solo una parte de una investigación en la que estaba el CTI, la Armada y la Interpol que documentaron en videos varias de las reuniones de "Pitufo" en Bogotá y Cartagena con policías, jueces, fiscales y funcionarios de la Dian. Así lo prueban múltiples videos en el expediente.

Videos de Papá Pitufo. Noticias Caracol

Publicidad

Pero, para octubre de 2023, Galvis estaba en peligro porque la organización ya sospechaba que no era un aliado sino un delator. Por eso, el fiscal Marín buscó que la Policía protegiera al agente encubierto en la reunión en el Ministerio de Defensa. En esa reunión la coronel Ruiz de contrainteligencia le restó credibilidad a la investigación del fiscal Marín porque en sus cuentas "Pitufo" había abandonado el país desde comienzos del 2023.

Lea también: Augusto Rodríguez, de la UNP, dijo que "teme por su vida" tras revelaciones sobre 'Papá Pitufo'

Para demostrar que el llamado "zar del contrabando" sí estaba en el país y sus movimientos eran monitoreados por la Fiscalía, según reportes judiciales, Andrés Marín les mostró al ministro Velásquez y a la coronel Ruiz un video que fue grabado el 5 de septiembre de 2023, y allí se ven en un ascensor en Cartagena Diego Marín, el agente encubierto Galvis y el entonces director de la Polfa en Cartagena, el mayor Peter Steven Nocua.

Lo grave ocurrió apenas unas horas después. El propio Diego Marín se enteró de los detalles de la reunión en el Ministerio de Defensa y la existencia de un video de seguimiento por parte de la fiscalía, lo cual lo dejó muy preocupado.

Publicidad

Así quedó demostrado en una conversación telefónica entre Camilo Gómez, hombre de confianza de alias Pitufo, y el agente encubierto Álvaro Galvis grabada ese mismo 10 de octubre.

#Exclusivo | Los detalles desconocidos de la filtración que truncó la investigación contra Pitufo



La Unidad Investigativa de Noticias Caracol conoció los audios que envió un hombre de confianza de Pitufo a un agente infiltrado de la Policía en la red de contrabando. La historia… pic.twitter.com/w5PmCyyYBh — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 3, 2025

Publicidad

Álvaro Galvis: "Espere, espere, es que 'desbarájemela'. ¿Qué le dijeron (a Pitufo) que nos habían visto en un apartamento a los tres?".

Camilo Gómez: "Sí, claro, marica, sí, que los habían grabado a los tres, y que ustedes están grabados en un apartamento. Usted, ese man (Pitufo), el nuevo (el mayor Peter Steven Nocua)".

El "nuevo" al que se refieren es el mayor Peter Steven Nocua, entonces director de la Polfa en Cartagena y quien según el expediente estaba al servicio de "Pitufo". Según esta grabación, el mayor Nocua habría sido quien le informó a "Pitufo" de la reunión en el Ministerio de Defensa.

Lea también: Iván Velásquez dijo que hubo "protecciones" e investigación "paralizada" contra 'Papá Pitufo'

Publicidad

Álvaro Galvis: "¿O sea que el mayor (Nocua) lo llamó a decirle eso? No, ahora ya sí me preocupó usted. ¿Cómo se lo dijo él (Pitufo)?".

Camilo Gómez: "Pues, marica, preocupado. Así como te lo estoy diciendo, de la misma manera".

Publicidad

Álvaro Galvis: "O sea, el mayor (Nocua) llamó a Diego Marín y le dijo eso. Que lo citaron mañana a las 8 de la mañana y que le dijeron que qué hacía Diego Marín conmigo en un ascensor".

La grabación parece muy clara: fue el mayor Nocua quien le contó todo a "Pitufo". Desde entonces son varios los interrogantes: ¿Quién le contó al mayor Nocua que existía un video de él con "Pitufo" y el agente encubierto? ¿Por qué un oficial corrupto que no estuvo en esa reunión privada en el Ministerio de Defensa supo ese mismo día lo que se habló allí?

Noticias Caracol

Al día siguiente, 11 de octubre de 2023, según consta en el video, "Pitufo" tuvo un encuentro con varias personas en un conocido restaurante del norte de Bogotá, entre ellos su hombre de confianza Camilo Gómez. Esta fecha cobra relevancia, pues 24 horas antes la coronel Julie Ruiz le dijo a al ministro Velásquez que "Pitufo" estaba en España.

Publicidad

El informe de esa vigilancia demuestra lo contrario:

"Siendo las 13:05 del día 2023/10/11 en la imagen se aprecia al sujeto denominado Diego Marín caminando al lado derecho del restaurante, lleva en la mano un celular y un vaso".

Publicidad

Lea también: Presidente Petro reveló que viajó en avioneta de alias Papá Pitufo, pero "nunca supe que era de él"

Pero hay más pistas sobre la filtración a "Pitufo" en otra prueba clave en el expediente. Ocurrió el 27 de octubre de 2023. Ese día en Cúcuta se reunieron el agente encubierto Álvaro Galvis y Camilo Gómez, la mano derecha del "zar del contrabando". Gómez le contó a Galvis que "Pitufo" ya no confiaba en él porque una mujer policía que le hablaba al oído le había dicho que él era el delator y que incluso un grupo de policías lo seguía.

Álvaro Galvis: "¿Quiénes son los manes?".

Camilo Gómez: "Uno que trabaja con Nocua, que es un sapo. Son cinco, marica. Él (Pitufo) me habló de cinco, pero lo que pasa es que no me dice los nombres. Son cinco y hay una vieja que está allá en Policía, nivel central, que lo lleva a usted pero en la hijueputa. Una vieja, no sé, pero la vieja que es secretaria, tiene un cargo. Él (Pitufo) la llamó y la vieja le dice a él mi amor: "Mi amor es que este Galvis está atentando contra ti". Se lo dice la vieja. Yo lo escuché".

Publicidad

El audio que está en poder de la Fiscalía tiene más perlas que revelan el rol de la misteriosa informante de pitufo:

Álvaro Galvis: "¿Qué más le decían en esas llamadas a él (Pitufo) cuando usted me dijo la vez pasada que le puso altavoz?".

Publicidad

Camilo Gómez: "Es una vieja, una vieja, es una vieja, una vieja que está en la Policía. Ha hablado dos veces. (...) 19:20 Marica, (Pitufo) está toreado por alguien guevón. Nosotros tenemos que ver es con la causa porque el viejo es un bacán, marica".

Álvaro Galvis: "¿Y cuál es la vieja que lo llama? ¿Qué fue lo que le mostraron? ¿Qué es lo que hay?".

Camilo Gómez: "El lunes voy a saber, marica".

Álvaro Galvis: "¿Y cómo habla la vieja, qué acento tiene o qué?".

Publicidad

Camilo Gómez: "No, neutro, neutro, una vieja como del interior, pero es muy difícil decir, no es negra es blanca… hablando, voz de mujer: “Hola mi amor, ahí está Galvis otra vez atentando contra ti”, así se lo dijo, delante mío".

Más adelante, Camilo Gómez le cuenta sobre dos contenedores de cigarrillos de contrabando que eran de "Pitufo" y que fueron decomisados por las autoridades. Galvis, aunque finge sorpresa en esta conversación, conocía de sobra la operación pues él había sido el informante de la Fiscalía y la Armada.

Publicidad

Lea también: Red criminal de alias Papá Pitufo también incluiría fiscales y jueces: así avanza la investigación

Camilo Gómez: "(Pitufo) Me habló de unos de humo que se cayeron que les cogieron gps, dos, esta semana".

Álvaro Galvis: "Pero de eso no ha salido nada".

Camilo Gómez: "Sí, esta semana se cayeron dos".

Publicidad

Álvaro Galvis: "¿Y eran de él tal vez?".

Camilo Gómez: "Tienen que ser porque para que me diga".

Publicidad

Esto coincide con un decomiso que hizo el 22 de octubre de 2023 la Armada Nacional. Ese día reportó la incautación cerca a Cartagena de un cargamento que contenía 465 mil cajetillas de cigarrillos avaluado en más de 1.000 millones de pesos. Para esa fecha "Papá Pitufo" todavía seguía en Colombia.

En esa misma conversación en poder de las autoridades, hay una revelación que no es menor: Camilo le cuenta al agente encubierto que tuvo una reunión con un sobrino de "Pitufo" en octubre de 2023 para ver el partido entre Colombia y Ecuador por las eliminatorias. En esa charla, el sobrino de "Pitufo" le confesó a Camilo que el "zar del contrabando" había empezado sus andanzas criminales traficando cocaína.

Camilo Gómez: "El día del partido, es que el día del partido nosotros porque.. ah, es que ustedes se vinieron para Cartagena. Entonces me llama, me llama Jhon Eric, me llama Jhon Eric".

Álvaro Galvis: "¿Quién es?".

Publicidad

Camilo Gómez: "El sobrino. Marica, vente para acá, para un sitio. Y entonces me dijo: "Diego (Marín) tiene mucho dinero. Diego se hizo con coca, marica, traficando, metiendo humo"".

Estos audios y otras evidencias hacían parte de una investigación de varios años en la Fiscalía y que por cuenta de la filtración se truncó. Así lo consignó un investigador judicial en el reporte conocido por Noticias Caracol en el que dejó constancia de la gravedad de la situación:

Publicidad

"La situación entorpeció mi labor misional ordenada por mandato constitucional por un juez de la república, generando no solo traumatismos en la labor que se desarrollaba sino que puso en riesgo la vida e integridad de los investigadores del caso y del señor fiscal".

Cinco semanas después de la reunión en el Ministerio de Defensa, el 19 de noviembre de 2023, Diego Marín Buitrago salió de Colombia hacia España como registró este informe de la Fiscalía. Es claro que no tenía orden de captura, pero también lo es que este proceso en su contra quedó debilitado por varias razones. Primero, "Pitufo" salió del país y las vigilancias directas sobre él terminaron.

Lea también: Estas son las millonarias coimas que ‘Papá Pitufo’ habría dado a policías para su operación ilegal

Segundo, Galvis, el agente encubierto, quedó expuesto. Tercero, hay evidencia en audios que están en poder de la Fiscalía de un supuesto plan para sabotear la investigación de Marín. Esto coincide con la apertura de una investigación paralela en la unidad anticorrupción.

Publicidad

Diez días después de la famosa filtración, el mayor Nocua que trabajaba para "Pitufo" terminó como agente encubierto en este nuevo expediente. Es decir, pasó inexplicablemente de ser el oficial corrupto al testigo estrella contra pitufo. Igual ocurrió con otros oficiales.

¿El resultado? Hoy Diego Marín, el gran amo del contrabando en Colombia, tiene una orden de captura por sobornar a dos policías por 13 millones de pesos. Y algunos de sus socios fueron capturados, entre ellos alias "El bendecido". En cambio, la investigación del fiscal Marín quedó herida. En abril de 2024, en plena audiencia cuando pedía orden de captura contra "Pitufo" y varios miembros de su estructura criminal por varios delitos graves fue relevado en vivo y en directo en plena audiencia.

Publicidad

Ahora investiga delitos sexuales. Sus investigadores corrieron la misma suerte: también los sacaron y los trasladaron a zonas críticas de orden público.

La historia de esta filtración volvió a tomar vuelo el pasado martes 25 de febrero. Ese día el saliente ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez publicó este trino en donde negó categóricamente que hubiera habido una filtración. Posteriormente, acompañado de la cúpula militar, dio su última rueda de prensa en la Casa de Nariño después de afirmar que la situación de orden público no era tan dramática como se decía, aseguró que ni él ni la jefa de contrainteligencia de la Policía le filtraron información a "Papá Pitufo".

"El señor Diego Marín solo tuvo orden de captura a partir del 10 de marzo de 2024 y que ni la jefa de contrainteligencia ni el Ministro de Defensa, que estábamos aportando a la investigación que estaba adelantando el fiscal Andrés Marín realizamos ninguna filtración como falsamente el fiscal Andrés Marín ha acusado".

Lea también: ¿De espía estrella a policía corrupto? Infiltrado habría entorpecido investigación a 'Papá Pitufo'

Publicidad

No es claro de dónde sacó el ministro esta información si nadie lo ha señalado de ser el filtrador. Hasta ahora, lo que se sabe es que Marín denunció que hubo una filtración que puso en peligro su caso. Noticias Caracol se comunicó con él pero no quiso dar ninguna declaración al respecto. También buscamos al ministro Iván Velásquez y a la jefa de contrainteligencia de la Policía, coronel Julie Ruiz, pero tampoco accedieron a pronunciarse respecto a esta controversia.

Más allá de estos silencios, lo cierto es que, según el expediente en poder de la justicia, la única certeza que hay es que filtración sí hubo y que, de acuerdo a las pruebas, habría sido el mayor Nocua el que se la entregó a Diego Marín ¿Cómo la obtuvo Nocua? Esa es la pregunta que deberá resolver la Fiscalía.

Publicidad

UNIDAD INVESTIGATIVA

NOTICIAS CARACOL