Crisis por escasez de medicamentos en Colombia: ¿qué encontró Supersalud en bodega de Audifarma?

La crisis de la salud en Colombia, donde varias empresas prestadoras de servicios han sido intervenidas por el Gobierno, se ha agravado por la escasez de medicamentos en todo el país , un problema para el que nadie parece tener una solución a la vista.

Ante la imposibilidad de conseguir medicamentos, en Bogotá, Cali y otras ciudades se han visto en los últimos días largas filas de usuarios de la salud pública que exigen la entrega de medicinas recetadas por los médicos y que en muchos casos son para tratar enfermedades graves o crónicas.

A ese complejo panorama se sumó ahora un alarmante hallazgo. En las últimas horas, la Superintendencia de Salud adelantó una auditoría a una bodega de Audifarma en Bogotá. Durante la inspección, se encontraron 113 mil unidades de insulina, un medicamento que, según ha dicho esa entidad, registra bajas existencias en los puntos de distribución del país.

"No existe justificación alguna, ni de tipo administrativo ni de otra razón, para que estos medicamentos no estén disponibles para su entrega. Por esta razón, se ordena a Audifarma que, en un plazo máximo de 24 horas, traslade a sus puntos de dispensación los medicamentos que tienen en bodega, ya que no hay ninguna excusa para no ponerlos al alcance de los usuarios", afirmó Giovanny Rubiano García, superintendente de Salud.

Ante el hallazgo, Audifarma respondió a través de un comunicado en el que niega el acaparamiento de insulina, un medicamento que se usa para tratar la diabetes y que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

La Supersalud ordenó a Audifarma que en un término máximo de 24 horas traslade a sus puntos de dispensación los medicamentos que tiene en bodega, ya que no hay ninguna excusa para no ponerlos al alcance de los usuarios, arriesgando la salud y la vida de los mismos. pic.twitter.com/2DU5h3RTiK — Supersalud (@Supersalud) March 22, 2025

La empresa explicó que opera con una bodega centralizada desde donde despacha productos a todo el país y que es normal que algunos medicamentos estén en proceso de recepción o distribución, lo que podría generar faltantes temporales en ciertos puntos de dispensación.

Sin embargo, desde las asociaciones de pacientes se hizo un llamado al Gobierno nacional para buscar soluciones inmediatas, pues expresan su preocupación ante esta situación.

"En Colombia hay 1 millón 800 mil personas que requieren insulina. Si encontraron 130 mil unidades, eso apenas cubre el 10% de los pacientes. Además, Audifarma abastece a más de 10 EPS, por lo que es normal que maneje grandes cantidades, pero esto no es representativo frente a la demanda", afirmó un vocero de las asociaciones de pacientes.

Los pacientes insisten en que las dificultades administrativas y financieras no deben afectar el acceso a los medicamentos esenciales para millones de personas que dependen de ellos.

"Es una problemática muy triste que cobra vidas. Las trabas administrativas, los temas contractuales y de pago no pueden ser cargados al paciente. Las EPS deben garantizar la entrega oportuna de los medicamentos porque para eso reciben el dinero", agregaron las asociaciones.

Por su parte, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo niega que exista una crisis de desabastecimiento. Señalan que el problema de fondo es la desfinanciación del sistema de salud: "No podemos distraernos hablando de acaparamiento o desabastecimiento. El verdadero problema es un sistema que no tiene flujo de recursos. Los operadores logísticos enfrentan una cartera vencida altísima y ya no tienen la capacidad de distribuir, mientras que los productores también lidian con problemas financieros".

El Gobierno nacional insiste en que se han girado los recursos necesarios para garantizar el suministro de medicamentos. Entretanto, tanto las asociaciones de pacientes como las farmacéuticas proponen instalar una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y la Superintendencia para buscar soluciones concretas a esta problemática.

Las mayores quejas provienen de usuarios de la Nueva EPS, una empresa mixta que absorbió parte de los afiliados de compañías privadas que fueron intervenidas por el Gobierno o que se declararon en quiebra alegando que el Ministerio de Salud no les gira los recursos que les adeuda.

Son ya comunes las imágenes de las filas que se forman principalmente en las sedes de Audifarma, encargada de dispensar los medicamentos recetados en la salud pública, donde el común denominador de los reclamos es que la atención ha empeorado. Antes había demoras para conseguir citas o para hacerse procedimientos médicos pero la entrega de medicinas funcionaba, y ahora ni lo uno ni lo otro, afirman los usuarios.

El Gobierno nacional, por su parte, culpa a las empresas privadas que se han opuesto a su proyecto de reforma de la salud porque consideran que, lejos de corregir las fallas, daña lo que funcionaba bien. En el caso de los medicamentos, la Administración responsabiliza a los gestores farmacéuticos, a los que acusa de acaparar los productos.

"La salud ha sido dominada por el negocio privado, no hay punto que uno mire en el sistema de salud donde no haya una interferencia", afirmó el jueves el presidente, Gustavo Petro, al visitar un centro de salud en la localidad de Los Patios, en Norte de Santander.

Petro dijo que ordenó a la Superintendencia de Salud "que allí donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen, y el Ejército y la Policía tienen que estar disponibles" para hacerlo.

La crisis de los medicamentos se agrava en momentos en que la Comisión Séptima del Senado, la misma que esta semana hundió la reforma laboral, tiene en estudio la reforma de la salud, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre pasado.

