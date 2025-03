Estas son las 4 razones, según Alejandro Gaviria, de la crisis de medicamentos en Colombia

Hoy, millones de colombianos viven sumidos en la angustia por la crítica situación que enfrentan en temas de salud. En gran cantidad de los casos llevan meses esperando por la entrega de medicamentos vitales. ¿Qué está pasando? El exministro Alejandro Gaviria habló del tema en Séptimo Día.

El periodista Diego Guauque conoció los testimonios de pacientes con trasplantes, cáncer, diabetes, hipertensión y otras enfermedades que, aunque necesitan de medicinas para batallar contra la dolencia que los aqueja, estas no son entregadas en los dispensarios de las EPS desde hace varios meses.

“Cada vez que mi esposo llega con el morral vacío, yo siento como que me acerco a la muerte. Siento que me estoy muriendo lentamente, porque mi riñón se está deteriorando día a día”, así resumió Marta Helena Villalobos, de 60 años, la situación que está viviendo desde julio de 2024, cuando comenzaron sus problemas a la hora de reclamar medicamentos para cuidar el trasplante que recibió en 2016, tras 10 años de diálisis.

(Lea también: La Nena Arrázola, de Los Informantes, y la dura batalla por la salud en Colombia: "Dios nos cuide" )

Publicidad

Ella, al igual que decenas de pacientes en Colombia, se preguntan: ¿por qué antes sí me entregaban los medicamentos y ahora no? Este es un tema, que, según Ana María Vesga, presidenta de ACEMI (gremio de las EPS en Colombia), se ha ido agudizando en “los últimos dos años y medio, realmente durante este Gobierno”, debido a que “la plata no está alcanzando”.

¿Qué está pasando con la entrega de medicamentos?

Alejandro Gaviria, exministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos y quien también ha tenido que enfrentar el cáncer en primera persona, afirmó en Séptimo Día que son cuatro las razones por las que en este momento en Colombia hay graves demoras en las entregas de medicamentos: “Yo creo que es la peor crisis en 30 años, y no lo digo yo, lo dicen todos los indicadores”.

Publicidad

El también exministro de Educación del Gobierno Petro, aseguró que la primera razón es “el envejecimiento de la población, que lleva a una mayor demanda de los servicios de salud”; la segunda, la cantidad de pacientes que empeoraron sus condiciones debido a la pandemia del COVID-19.

(Lea también: La valiente despedida de la profesora Tatiana Andia: "Estoy exhausta y quiero levantar el telón" )

En tercer lugar, dice, el elevado costo de algunas drogas: “un medicamento oncológico cuesta hoy 10 veces más de lo que costaba hace 15, 20 años”.

Por último, pero no menos importante según Alejandro Gaviria, “la plata que el Gobierno está disponiendo para el sistema de salud es insuficiente”. De acuerdo con lo dicho por el exministro, "la UPC (unidad de pago por capitación) para el año 2024 y quizá también para el 2025 fue mal calculada”. Agregó que para el presente año el aumento debió haber sido “de al menos el 15% y fue del 5%”.

A diario, decenas de pacientes en Colombia deben ir a dispensarios para intentar encontrar sus medicamentos Séptimo Día

Publicidad

Además, según ACEMI, también hay un déficit de 4 billones de pesos en la categoría presupuestos máximos. “Estamos hablando de 13 billones de pesos que requiere el sistema (...) para que los hospitales puedan atender con oportunidad, que al talento humano se le pueda pagar, que los pacientes encuentren camas en los hospitales para ser atendidos, que el sistema pueda entregar tanto en las instituciones como a nivel domiciliario los medicamentos que la gente requiere”, puntualizó la directora de este gremio, Ana María Vesga.

¿Qué hizo Gaviria mientras estuvo en el Ministerio de Salud?

Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud entre 2012 y 2018, enfatizó en que durante los 6 años que estuvo en el cargo “mi obsesión era evitar lo que está pasando ahora, fue mi principal función, sabía que no iba a llegar un momento en que todo estuviera tranquilo y si miramos en términos de tutelas o de quejas, reclamos o problemas financieros, lo que pasó entonces es muy distinto a lo que está ocurriendo hoy, esto es un empeoramiento sustancial de la atención en salud de Colombia”.

Publicidad

Sobre el debate de que algunas EPS también son altamente responsables de lo que está sucediendo, Gaviria mencionó en que “algunas no han hecho bien las cosas, pero no todas, y yo creo que esa generalización que básicamente pone a todas las EPS en un mismo costal le ha hecho daño al sistema”.