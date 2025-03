"Me estoy muriendo lentamente": paciente con trasplante de riñón que ya no consigue medicamentos

Millones de colombianos enfrentan una profunda crisis y viven con angustia debido al colapso del sistema de salud, que ha provocado escasez de medicamentos, interrupciones en tratamientos vitales y una alarmante falta de atención oportuna. Diego Guauque , periodista de Séptimo Día, conoció los desgarradores testimonios de pacientes que dependen de sus medicinas para sobrevivir y denuncian que desde hace unos meses no la están recibiendo.

Caso de mujer trasplantada

Marta Helena Villalobos, de 60 años, paciente trasplantada de riñón dejó de recibir medicamentos vitales tras ocho años de suministro continuo. Su esposo, Emiliano Montaño, de 75 años, ha sido el encargado de reclamar los fármacos en los dispensarios, pero estos le han sido negados.

(Lea también: Crisis de medicamentos en Colombia: Diego Guauque, de Séptimo Día, expone el drama de pacientes)

En 2016, Marta recibió su trasplante en el Hospital San Ignacio de Bogotá, después de estar en diálisis durante 10 años. “Le daba gracias a Dios y le pedía que no hubiera rechazo, porque eso podía ocurrir. Recuerdo que lo primero que dije cuando desperté fue ‘tengo chichi’. Era un buen síntoma, ya que llevaba como seis años sin orinar”, contó Marta Helena a Séptimo Día.

Publicidad

Para que su riñón estuviera en óptimas condiciones, los médicos le advirtieron que no dejara de tomar sus vitales y costosos medicamentos suministrados por su EPS. “Esos medicamentos valen alrededor de $2 millones. No tenía que pagar nada. Tenía que tomarme siete pastillas en horarios fijos... Duré ocho años con mis medicamentos completos”, dijo Marta Helena.

Crisis en la entrega de medicamentos

Desde julio del año pasado, esta pareja vive un drama diario, enfrentando una cruda lucha por acceder a la medicación que mantiene con vida a Marta Helena, como ocurre con muchos otros pacientes en el país.

Publicidad

"Empiezan a decir que hoy no hay el medicamento y que queda pendiente", reveló Emiliano, quien aseguró que la situación se agravó, por lo que tuvieron que tomar otras alternativas.

Al principio, lograron costear los medicamentos por cuenta propia, pero con el paso del tiempo se volvió insostenible para la economía del hogar.

Ante la escasez, pacientes como Marta Helena se han visto obligados a intercambiar medicamentos entre pacientes a través de grupos de WhatsApp, una práctica cada vez más común que refleja la desesperación y evidencia la grave crisis de acceso a tratamientos esenciales.

“Alguna vez me dijeron que, si no tenía el medicamento, tenía que hospitalizarme de inmediato porque no puedo vivir sin eso”, aseguró.

Marta Helena y su esposo lograron costear los medicamentos por cuenta propia, pero con el paso del tiempo se volvió insostenible. Séptimo Día

Publicidad

(Lea también: Duro testimonio de víctima de delitos de mínima cuantía: “Perdí mi casa, mi moto, mi hogar")

“Me estoy muriendo lentamente”

Debido a esta situación, la salud de Marta Helena se ha deteriorado progresivamente, poniendo en riesgo su trasplante y su calidad de vida, con el riesgo de tener complicaciones graves por la suspensión de su tratamiento.

Publicidad

Actualmente, los dispensarios, saturados y sin respuestas, son testigos de tensiones crecientes entre pacientes angustiados y personal médico, en medio de la incertidumbre generada por la crisis en el sistema de salud.

“Cada vez que mi esposo llega con el morral vacío, yo siento como que me acerco a la muerte. Siento que me estoy muriendo lentamente, porque mi riñón se está deteriorando día a día”, mencionó Marta Helena.

(Lea también: Testimonios conmovedores sobre el alzhéimer en Séptimo Día: el dolor de no ser reconocido)

Expertos hablan

“Yo creo que es la peor crisis en 30 años, y no lo digo yo, lo dicen todos los indicadores”, afirmó el exministro de Educación y sobreviviente de cáncer, Alejandro Gaviria, quien constató que hay cuatro razones por las cuales estamos pasando esta crisis en la salud.

Publicidad

La primera causa es el envejecimiento de la población, lo que genera una mayor demanda de servicios de salud; la segunda tiene que ver con la acumulación de pacientes que postergaron sus tratamientos durante la pandemia de COVID-19; la tercera se relaciona con el alto costo de algunos medicamentos, y finalmente, la falta de planificación y financiamiento por parte de la administración de Gustavo Petro. “La plata que el gobierno está disponiendo para el sistema de salud es insuficiente”, señaló Gaviria.

“La plata que el gobierno está disponiendo para el sistema de salud es insuficiente”, aseguró Alejandro Gaviria. Séptimo Día

Por otro lado, el vocero de Pacientes Colombia, Denis Honorio Silva, enfatizó que en 2024 el Estado invirtió cerca de 4.7 billones de pesos en salud, mientras que para 2025 la asignación presupuestal fue de apenas 502 mil millones de pesos. Esto significa que el presupuesto destinado al sistema de salud se redujo en un 83%, lo que agrava aún más la crisis que enfrentan millones de pacientes.

Publicidad

La crisis del sistema de salud en Colombia no solo se refleja en cifras y presupuestos, sino en las vidas de millones de personas que enfrentan cada día la angustia de no tener acceso a los medicamentos que necesitan y verse obligadas a buscarlos en múltiples dispensarios, donde a menudo no obtienen respuestas.

Aun así, los pacientes continúan siendo los más afectados, enfrentando una realidad marcada por la incertidumbre y la urgencia de soluciones concretas y sostenibles que garanticen su derecho fundamental a la salud.

Séptimo Día solicitó una entrevista en cámara con el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para hablar sobre el asunto, pero la petición no fue aceptada por falta de agenda, según respondió un miembro de su equipo de comunicaciones.