¿Qué pasa si no lleva su pasaporte vencido a la cita de renovación en Cancillería? Trámite es largo

Recientemente, y debido a la incertidumbre por la reciente polémica sobre el futuro en la expedición de los pasaportes colombianos, muchas personas han decidido agendar sus citas para renovar este documento migratorio, crucial para visitar la mayoría de países de manera legal.

Aunque el agendamiento es gratuito y el procedimiento para llevar a cabo este trámite es sencillo, los solicitantes de esta credencial deben tener clara una serie de requisitos para poder hacer el proceso sin alguna novedad, ya que incumplir con lo exigido podría alargar el tiempo para expedir el pasaporte.

Uno de los temas cruciales que deben cumplirse al acercarse a alguno de los puntos habilitados por la Cancillería consiste en que, para quienes se acerquen a renovar su pasaporte, se tenga que llevar el pasaporte vencido. En otras palabras, si una persona va a hacer el trámite para expedir un pasaporte renovado, esta debe llevar el anterior de manera obligatoria.

Si la persona no lleva dicho impreso, los encargados de hacer este trámite podrán aplazar su cita o incluso finalizar el proceso solicitado; por esta razón, quienes hayan perdido su pasaporte vencido deberán seguir un largo procedimiento para poder sacar su nuevo documento.



Pasaporte en Medellín, Cali, Barranquilla y más: ¿qué hacer si no lleva su pasaporte vencido a la citación?

En caso de no llevar su pasaporte vencido a la citación para renovarlo, los encargados de este trámite podrán aplazar su cita para una oportunidad en la que no olvide este documento. Ahora bien, en caso de que lo haya perdido o haya sido víctima del robo del mismo, independientemente de que este ya haya caducado, los solicitantes deberán hacer la respectiva denuncia ante la autoridades correspondientes y presentar los documentos que puedan demostrarlo.

Una vez presenten los soportes de que perdieron el documento, los interesados en dicho pasaporte podrán hacer nuevamente el procedimiento correspondiente para expedir una nueva credencial que les permita salir del país.



¿Qué documentos debe presentar en la cita para renovar el pasaporte?

Para la solicitud de pasaporte, tenga en cuenta los siguientes requisitos:



Pasaporte anterior: Si está renovando su pasaporte, debe llevar el pasaporte anterior para que sea revisado y físicamente anulado. Si lo perdió, debe declararlo bajo juramento durante el proceso.

Si está renovando su pasaporte, debe llevar el pasaporte anterior para que sea revisado y físicamente anulado. Si lo perdió, debe declararlo bajo juramento durante el proceso. Descuento por votación: Si votó en las últimas elecciones, presente su certificado electoral para obtener un descuento del 10% en el costo del trámite.

Si votó en las últimas elecciones, presente su certificado electoral para obtener un descuento del 10% en el costo del trámite. Cédula de ciudadanía: Presente su cédula de ciudadanía original, física, en perfectas condiciones y completamente legible. No se aceptarán cédulas perforadas, deterioradas o que alteren la información del titular. En estos casos, se le pedirá la contraseña de su duplicado.

Presente su cédula de ciudadanía original, física, en perfectas condiciones y completamente legible. No se aceptarán cédulas perforadas, deterioradas o que alteren la información del titular. En estos casos, se le pedirá la contraseña de su duplicado. Contraseña (si aplica): Si presenta contraseña en lugar de cédula, deberá adjuntar un registro civil original, con espacio para notas, firmado y sellado por un notario, registrador o cónsul.

Si presenta contraseña en lugar de cédula, deberá adjuntar un registro civil original, con espacio para notas, firmado y sellado por un notario, registrador o cónsul. Colombianos por adopción: Si es colombiano por adopción, debe presentar el acta de juramento y la carta de naturaleza o resolución de inscripción, según corresponda.

Si es colombiano por adopción, debe presentar el acta de juramento y la carta de naturaleza o resolución de inscripción, según corresponda. Menores de edad: Si el solicitante es menor de edad, el padre o madre que lo acompañe debe presentar el folio original del registro civil de nacimiento del menor. Este debe ser reciente (expedido hace no más de tres meses) y tener espacio para notas. Si el menor tiene más de 7 años, también debe presentar su tarjeta de identidad original y la cédula del padre o madre que realiza el trámite.

Si el solicitante es menor de edad, el padre o madre que lo acompañe debe presentar el folio original del registro civil de nacimiento del menor. Este debe ser reciente (expedido hace no más de tres meses) y tener espacio para notas. Si el menor tiene más de 7 años, también debe presentar su tarjeta de identidad original y la cédula del padre o madre que realiza el trámite. Representante legal (si aplica): Si el acompañante del menor no es uno de los padres, deberá presentar un poder especial notarial o consular. Este poder debe haber sido otorgado por ambos padres y tener una validez de 90 días si es de notaría nacional, o de hasta 180 días si es de notaría extranjera o consulado (el poder de notaría extranjera debe ser original y apostillado).

Recuerde que el día de la cita no debe usar aretes, collares, piercings o expansores. Además, se recomienda no vestir prendas blancas, colores claros o brillantes, y preferiblemente asistir con prendas de vestir oscuras y que no sean de cuello alto.

