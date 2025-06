¿Qué son las réplicas de un temblor y qué hacer en este caso?

Este domingo, 8 de junio de 2025, un fuerte temblor sacudió Colombia. El sismo, de magnitud 6,5, tuvo como epicentro el municipio de Paratebueno, en Cundinamarca, ubicado en el sistema de fallas de la cordillera oriental, uno de los puntos de mayor sismicidad en el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El temblor en Colombia hoy se sintió con fuerza en varios municipios de Cundinamarca y también el Bogotá. En este momento, las autoridades realizan un barrido a nivel nacional para verificar si el seísmo causó afectaciones. La UNGRD informa que hasta el momento no hay reportes de daños.

Lea también: Fotos y videos del fuerte temblor de 6.5 de magnitud de este 8 de junio: reportaron réplicas y daños

Publicidad

Según el reporte del Servicio Geológico de Colombiano, el temblor de hoy se registró a las 8:08 a.m., con una profundidad superficial (menor a 30 km) y tuvo como epicentro Paratebueno – Cundinamarca. Tras este movimiento telúrico, se han registrado tres réplicas de más de 4,0 de magnitud y una de 3,8.

Réplicas del temblor de hoy en Colombia @sgcol

¿Qué son las réplicas?

Según explican autoridades como el Servicio Geológico y expertos en sismología, las réplicas son temblores de menor magnitud que ocurren en la misma zona del sismo principal, mientras la corteza terrestre se acomoda después de la liberación de energía inicial.

Publicidad

Estas réplicas pueden sentirse minutos, horas, días o incluso semanas después del primer evento. Es de señalar que algunos casos, si el sismo principal fue muy fuerte, las réplicas pueden continuar durante meses.

Réplicas del temblor de hoy en Colombia @sgcol

¿Qué hacer ante la réplica de un temblor?

Tal como en el momento en el que se presenta un fuerte temblor, durante las réplicas que se pueden presentar tras este es de vital importancia mantener la calma y mantenerse informado. Estas son las recomendaciones:

-Mantenga la calma. Las réplicas pueden causar ansiedad, pero es importante actuar con serenidad.

-Evite estructuras dañadas. Si su vivienda o edificio sufrió afectaciones con el primer sismo, no regrese hasta que sea evaluado por profesionales.

-Tenga lista su mochila de emergencia. Incluya agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.

-Aléjese de ventanas, objetos que puedan caer o zonas de riesgo.

-Manténgase informado. Siga las indicaciones de autoridades oficiales y no atienda ni difunda rumores.

Los temblores no se pueden precedir

Luego del pánico generado por un temblor, es habitual que circulen en redes sociales falsas cadenas que alertan de supuestos nuevos sismos que ocurrirían en las próximas horas. Sin embargo, autoridades y expertos en el tema le recuerdan a la ciudadanía que los terremotos son fenómenos naturales, que en ocasiones pueden causar grandes daños, y no se pueden predecir, a pesar de los avances científicos y tecnológicos.

Publicidad

"Científicamente hablando no es posible predecir un terremoto, no podemos saber cuándo, dónde ni qué características tendrá el próximo sismo. Las alertas tempranas que envía Google simplemente mencionan, con algunos minutos de anterioridad, si se presentará un terremoto, pero con periodos largos como días, semanas e inclusive horas no es posible saberlo", explica el geólogo David Tovar.