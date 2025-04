¿Quién era Alessandro Coatti, importante biólogo italiano hallado desmembrado en Santa Marta?

El pasado lunes, las autoridades de Santa Marta informaron sobre el hallazgo del cuerpo desmembrado del biólogo italiano Alessandro Coatti , quien había llegado a esta ciudad desde 3 de abril de 2025. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Ríos Puerto, los restos fueron encontrados dentro de una maleta y correspondían al ciudadano europeo, un biólogo molecular con estudios en neurociencias en el Reino Unido y experiencia profesional en la Real Sociedad de Biología de Londres.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades colombianas, Coatti se encontraba hospedado en un hostal del Centro Histórico y había salido del lugar el viernes anterior. La identificación fue posible gracias a una manilla del hotel que se encontró junto a los restos.

"Era divertido, cálido, inteligente y amado"

La Real Sociedad de Biología de Reino Unido se pronunció sobre el asesinato del ciudadano italiano y manifestó: "Estamos devastados al anunciar la muerte del ex colega Alessandro Coatti, quien fue asesinado en Colombia. Alessandro, conocido como Ale, trabajó para RSB durante 8 años. Será profundamente extrañado. Nuestros pensamientos y mejores deseos están con sus amigos y familiares".

La entidad agregó que Alessandro "era divertido, cálido, inteligente, amado por todos con los que trabajó, y será profundamente extrañado por todos los que lo conocieron y trabajaron con él. Nuestros pensamientos y mejores deseos están con sus amigos y familiares en este momento realmente horrible".

Unos niños hallaron el cadáver

El macabro hallazgo fue realizado por un grupo de niños cerca de la vía que conduce al estadio de fútbol Sierra Nevada. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron las investigaciones que permitieron confirmar la identidad del extranjero. Dentro de dicha maleta se encontraron únicamente la cabeza, las manos y los pies, por lo que las autoridades están investigando para localizar el torso.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, anunció a través de redes sociales una recompensa de 50 millones de pesos (aproximadamente 11.385 dólares) para quienes proporcionen información sobre el caso.

"He dado instrucciones a las autoridades para disponer de manera articulada todo el componente interinstitucional que conlleve al esclarecimiento de la muerte del ciudadano italiano Alessandro Coatti. Ofrecemos una recompensa de cincuenta millones de pesos por información precisa que nos permita identificar y capturar a los responsables", publicó Pinedo en la red X.

Además, el alcalde subrayó que "este crimen no quedará impune. Los delincuentes deben saber que en Santa Marta la criminalidad no tiene cabida. Los perseguiremos hasta que respondan ante la justicia".

Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, se encuentra en una zona bajo la influencia de la banda Autodefensas Conquistadores de la Sierra, un grupo paramilitar que recientemente rompió los diálogos de paz con el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Habla tío de italiano asesinado en Santa Marta

Giovani Coatti, tío de Alessandro Coatti, dijo en Rai Radio1 que lo sucedido "Es una pesadilla, no sabemos qué pudo haber pasado. Era muy inteligente y estaba teniendo una gran carrera en Londres y hablábamos a menudo. Ahora quería descubrir Sudamérica así que fue de gira para verlo, se suponía que regresaría la próxima semana".

Además, mencionó cómo la familia se enteró del asesinato de su sobrino: "Estaba en el trabajo y cuando me avisaron se me heló la sangre. Mi esposa le dijo que no fuera a ese lugar, una pesadilla. Cuando vas a esos lugares, siempre hay un poco de miedo y asombro. En mi opinión no son lugares recomendables. Pero claro, entre esto y lo que pasó, nadie se lo esperaba".

Cifras de homicidios en Santa Marta

En el primer trimestre de 2025, Santa Marta registró 43 homicidios, lo que la posiciona como la ciudad con mayor cantidad de crímenes en el departamento del Magdalena.

Este aumento en los homicidios refleja un panorama preocupante de inseguridad en la región, con casos cada vez más violentos, incluyendo decapitaciones.

Un reporte de la Plataforma para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos en la Sierra Nevada indicó que los municipios con el mayor índice en materia de homicidios: Santa Marta (43), Ciénaga (23), Zona Bananera (22), Fundación (13), Pivijay (12), Pueblo Viejo (8), Aracataca (8) y El Retén (6).

“Estamos frente a un escenario desmedido de violencia que está creciendo”. En la parte norte que hemos denominado lamentablemente, el ‘Corredor de la Muerte’ no se ha logrado estabilizar en materia de seguridad. Hay una estrategia fallida que se ha implementado durante muchos años y a pesar de que no funciona, persisten en continuarla y hoy vemos esos resultados negativos”, dijo Lerber Dimas Vázquez, director ejecutivo de la PDHAL, en Santa Marta al día.