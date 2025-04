El detalle que permitió identificar el cuerpo desmembrado de un biólogo italiano en Santa Marta

Las autoridades de Santa Marta , capital del departamento del Magdalena, informaron este lunes sobre el hallazgo del cuerpo desmembrado de un biólogo italiano que había llegado el pasado 3 de abril a esta ciudad turística del Caribe colombiano. Las autoridades investigan los detalles del crimen , que tiene conmocionada a esa zona del país.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Ríos Puerto, informó que los restos hallados dentro una maleta son del italiano Alessandro Coatti, un biólogo molecular, con estudios en neurociencias en el Reino Unido y experiencia profesional en la Sociedad de Biología de Londres.

De acuerdo con la información, Coatti estaba alojado en un hostal del Centro Histórico, del cual había salido el pasado viernes. Fue precisamente ese detalle, la manilla del hotel hallada en los restos, la que permitió su identificación.

Luego de que los restos de Coatti fueran encontrados por un grupo de niños a un costado de la vía que conduce al estadio de fútbol Sierra Nevada, las autoridades iniciaron las investigaciones que dieron con la identificación del extranjero.

Dentro de la maleta solamente estaban la cabeza, las manos y los pies, por lo que las autoridades están tratando de determinar la ubicación del torso.

Alessandro Coatti. Royal Society of Biology

El alcalde de Santa Marta , Carlos Pinedo Cuello anunció a través de las redes sociales una recompensa de 50 millones de pesos (unos 11.385 dólares) para quien brinde información sobre el hecho. "He dado instrucciones a las autoridades para disponer de manera articulada todo el componente interinstitucional que conlleve al esclarecimiento de la muerte del ciudadano italiano Alessandro Coatti. Ofrecemos una recompensa de cincuenta millones de pesos por información precisa que nos permita identificar y capturar a los responsables", publicó Pinedo en la red X.

El alcalde agregó en su comunicación que "este crimen no quedará impune. Los delincuentes deben saber que en Santa Marta la criminalidad no tiene cabida. Los perseguiremos hasta que respondan ante la justicia".

Santa Marta, capital del departamento del Magdalena , está ubicada en una zona que está bajo influencia de la banda Autodefensas Conquistadores de la Sierra, agrupación paramilitar que acaba de romper los acercamientos para iniciar diálogos de paz con el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.



¿Quién era Alessandro Coatti?

En su cuenta de LinkedIn, Alessandro Coatti se describía como "profesional sénior motivado y entusiasta con más de 7 años de experiencia influyendo en políticas públicas a través de la ciencia para el beneficio de las sociedades humanas, los ecosistemas vivos y el medio ambiente natural" y un "pensador con visión de futuro y solucionador creativo de problemas con excepcionales habilidades analíticas y de comunicación".

Coatti explicaba en su perfil que era "un biólogo capacitado (biólogo molecular y celular, con más de 5 años de experiencia en investigación en neurociencia), que ha trabajado en políticas científicas durante los últimos 6 años". "He llevado a cabo mi trabajo más reciente en el ecosistema de políticas científicas del Reino Unido, donde interactué y gestioné relaciones con las diferentes partes interesadas: sociedades científicas, academias científicas, industria, organismos reguladores, departamentos gubernamentales (incluidos altos directivos y ministros) y el parlamento", agregó.

Su campo de trabajo, señalaba, se ha centrado específicamente en "temas éticos de investigación e innovación, particularmente en los campos animal y biomédico". También se lee en la descripción: "Mis otras áreas de trabajo abordaron la resistencia a los antimicrobianos, la biología de la ingeniería, el gasto en I+D y la evaluación de la calidad de los entornos de investigación académica (REF)".

El científico estaba vinculado al Royal Society of Biology (Sociedad de Biología de Londres), una asociación profesional en el Reino Unido creada para promover los intereses de la biología en varios sectores. Precisamente, en 2022, el sitio web de esa entidad publicó una entrevista con Coatti, quien señaló que lo que más disfrutaba de trabajar allí:

"Uno es la pasión por la ciencia que siempre he tenido, y el otro es una nueva pasión por la construcción de comunidades y la participación de las partes interesadas. He descubierto que me gusta mucho la parte de mediación y negociación de mi puesto. Hay que escuchar a personas con diferentes puntos de vista e intentar comprender sus ideas, cuáles son sus intereses y cómo se puede llegar a un consenso", respondió en ese entonces.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

wamoreno@caracoltv.com.co