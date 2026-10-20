¿Quiénes eran los militares que murieron tras ataque en batallón de Sogamoso, Boyacá?

Este martes, 30 de octubre de 2026, se registró un hecho de intolerancia en el Batallón de Artillería número 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá. De acuerdo con información del Ejército Nacional, un soldado profesional accionó su arma y mató a un suboficial, quien era su superior. En el ataque también resultó herido otro uniformado junto con su canino. El soldado responsable de la agresión se quitó la vida.

"En hechos que son materia de investigación, ocurridos en la madrugada de hoy martes 20 de octubre, en las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, se presentó un suceso con arma de fuego que dejó como resultado el fallecimiento de dos integrantes de la Institución, además de un militar lesionado y un canino herido. De acuerdo con la información preliminar, en el hecho se habría visto involucrado un soldado profesional, quien accionó su arma de dotación contra un suboficial, ocasionando además lesiones a un soldado y a un canino. Posteriormente, al parecer, se habría quitado la vida. Las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes", informó el Ejército en un comunicado.



¿Quiénes son los uniformados que murieron en batallón de Sogamoso?

El Ejército Nacional le confirmó a Noticias Caracol que la víctima del hecho de intolerancia es el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos. Por su parte, el uniformado que accionó el arma y finalmente se quitó la vida es el soldado profesional Edwin Malabet Collante. En el comunicado, la institución resaltó que "tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, fueron activados los protocolos institucionales correspondientes y se iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos. De la misma manera, se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado y suboficial fallecido, así como la atención médica de los afectados".

#LoÚltimo | En Sogamoso, Boyacá, un soldado accionó su arma de dotación contra un suboficial y tras herir a otro compañero se quitó la vida. Esto es lo que se sabe.



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"El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los militares fallecidos, en este difícil momento", puntualizó la institución.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL